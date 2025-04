El nuevo corte de pelo de Dulceida que podría tener truco: la pista que lo pone en duda

Dulceida, que este viernes estrena la nueva temporada de su documental en Prime Video, ha comenzado el día compartiendo en sus historias de Instagram una imagen que ha dejado a muchos con la duda: el suelo de una habitación cubierto de pelos. Todo apuntaba a que la influencer se había cortado la melena, y dos horas más tarde ella misma despejaba las dudas mostrando su nuevo look.

Story de Dulceida | Instagram

Ahora luce una media melena sana, frondosa y con un corte recto que roza los hombros. Una elección que rejuvenece y aporta frescura a su imagen. El responsable de este cambio ha sido su peluquero de confianza, Jesús de Paula, quien ha compartido en sus redes sociales el resultado de su último trabajo con la catalana. Como era de esperar, los comentarios no tardaron en llegar: "Está preciosa", "le queda increíble" o "espectacular", han sido algunas de las reacciones a la publicación.

Y no es para menos, porque el nuevo look de Dulceida es favorecedor y tiene ese toque effortless que tanto gusta. Con un semirecogido que deja dos mechones sueltos enmarcando su rostro, la influencer ha conseguido el peinado perfecto para ponerse delante las cámaras de Prime Video. Ahora bien, ¿realmente se ha cortado el pelo?

Parece que el cambio de look tiene truco

Últimamente, hemos visto muchas transformaciones capilares que, en realidad, no eran lo que parecían. María Pombo nos engañó a todos en la Semana de la Moda de París el pasado otoño, y hace solo unas semanas Bad Gyal hizo lo mismo en la edición de marzo. En ambos casos, se trataba de postizos estratégicamente colocados para simular un corte real. ¿Podría Dulceida haber seguido la misma técnica?

Story de Dulceida | Instagram

El texto del post de Jesús de Paula nos hace sospechar que sí. En la publicación, el peluquero ha etiquetado a los profesionales que han trabajado junto a él en la imagen de Dulceida para la promoción de su documental, y entre ellos aparece la cuenta de Flequillos Postizos, una empresa especializada en extensiones, coletas y posticería.

Pero hay más: la propia cuenta de Flequillos Postizos ha compartido un vídeo del nuevo look de Dulceida asegurando que ellos han colaborado en el resultado aportando su posticería.

Entonces, ¿su media melena es real o no? Todo apunta a que no, pero el trabajo ha sido tan natural que bien podría habernos engañado. En cualquier caso, sea un corte definitivo o un truco de estilismo, Dulceida ha vuelto a demostrar que cualquier look le sienta bien.