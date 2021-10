La crema farmacéutica efecto relleno que se ha convertido en la favorita

Cada vez usamos más productos para el cuidado de la piel de nuestro rostro, pero es algo necesario si buscamos que se conserve en buenas condiciones a largo plazo. A medida que envejecemos, la dermis también lo hace, y el uso de una buena línea de cosméticos nos puede ayudar a retirar las células muertas y favorecer la regeneración de unas nuevas.

A pesar de que generalmente lo hacemos todos los días sin pensárnoslo más de dos veces, lo cierto es que la higiene facial y las rutinas de cuidados son esenciales para lucir una piel sana, bonita y libre de impurezas. Durante el día, la grasa y los aceites naturales se acumulan en el rostro, y un lavado diario puede eliminar la aparición de acné, retrasar la aparición de arrugas y prevenir la manifestación de otras problemáticas como las manchas.

Si queremos que nuestra piel tenga una apariencia saludable, debemos lavarla con cierta regularidad. Para ello tenemos a nuestro alcance un gran número de productos cosméticos destinados a esta labor, pero después de limpiar la cara es igual de importante llevar a cabo otra serie de cuidados. La piel se deshidrata con muchísima facilidad por agresiones externas, y cuando esto ocurre, adquiere un aspecto arrugado que puede provocar todo tipo de inconvenientes.

Entre todos los productos que podemos añadir a nuestra rutina de cuidados, la crema hidratante es uno de los cosméticos básicos que no pueden faltar. Sin embargo, no es necesario irse a las grandes marcas o precios más caros para garantizar resultados o aprovechar sus beneficios, y esta crema farmacéutica lo ha demostrado.

La crema de Embryolisse de hace más de siete décadas y que todavía es un éxito

No muchos productos de belleza tienen la suerte de considerarse de culto, especialmente en una época donde gobierna la calidad y la abundancia. Pero la Lait-Crème Concentré de Embryolisse ha sido merecedora del título. Hasta día de hoy ha sido un cosmético muy fácil de encontrar en cualquier farmacia y su éxito no ha tenido precedentes desde que se lanzó por primera vez hace más de 70 años; se trata de una crema aprobada dermatológicamente y venerada por todo el mundo gracias a sus resultados y sus increíbles propiedades hidratantes.

Lait Crème Concentré de Embryolisse | Amazon / Embryolisse

Tal y como se puede leer a través de la página web oficial de la marca, durante décadas ha sido uno de los favoritos de los dermatólogos, profesionales maquilladores y usuarios. Consiste en un tratamiento universal apto para todo tipo de pieles con efectos ‘milagrosos’; cuenta con las propiedades necesarias para dejar el rostro suave, liso, elástico y radiante.

A pesar de que ha sido el descubrimiento definitivo para muchas influencers y celebridades como Scarlett Johansson, Lady Gaga o Victoria Beckham, la crema fue formulada por un dermatólogo parisino en la década de los 50. Desde entonces hasta los tiempos que corren, este tubo de 75 ml se ha convertido en un esencial en el neceser de mujeres de edades de lo más variopintas, y no es para menos.

Además de ser barato y un tratamiento con grandes poderes hidratantes, también se puede usar como base de maquillaje; ensalza la tez y aporta un satinado perfeccionador, hasta el punto de no tener que usar muchos más productos para ocultar imperfecciones. No obstante, su popularidad no se basa en estas dos únicas aplicaciones, la crema de Embryolisse es tan ligera, que también podemos emplearla como leche limpiadora o mascarilla nocturna.

