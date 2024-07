Cómo usar una crema hidratante para que tenga un efecto aftersun

Te encuentras disfrutando de uno de esos días maratonianos en la playa. Llegas temprano para asegurar un buen sitio, y entre caminatas por la orilla y visitas al chiringuito, pasa el día sin apenas darte cuenta. Por mucha protección solar que te apliques, al final de la jornada, cuando el sol está bajando, te das cuenta de que te has quemado.

Esta es una situación común durante el verano y quemarse al sol es algo que puede sucederle a cualquiera, pero saber cómo tratarlo puede marcar una gran diferencia. Pero, ¿qué puedes hacer cuando ocurre? Además de aplicarte aftersun, puedes usar tu crema hidratante diaria –siempre y cunado tenga los ingredientes adecuados- para ayudar a calmar y reparar la piel quemada de manera efectiva. Te explicamos cómo.

¿Qué ocurre cuando nos quemamos al sol?

Cuando te sobreexpones al sol y no aplicas suficiente protector solar, puedes quemarte. Según la directora dermocosmética de Medik8, Estefanía Nieto, "los síntomas más habituales al quemarse son la antiestética rojez, que puede acompañarse de picor, irritación, dolor y, pasados unos días, proceso de pelado de la zona en cuestión".

Aunque estos síntomas pueden derivar en daños a largo plazo, existen formas de aliviar las molestias de manera inmediata. "La rojez y la irritación suelen obedecer a una mezcla entre inflamación y falta de hidratación", añade Marta Agustí, directora dermocosmética de Boutijour. La clave está en aplicar tópicamente algo que devuelva los niveles de humedad y tenga acción calmante.

Mujer pelirroja y pecosa | Pure Skincare

Tu crema hidratante como aliado aftersun

Aquí es donde tu crema hidratante diaria puede convertirse en tu heroína. No obstante, no sirve cualquier crema hidratante que tengas en la mesita de noche, "se debe hacer con cremas que no sean muy activas sobre la piel. Si dejamos depositado el producto mucho tiempo con fórmulas muy concentradas en ingredientes muy potentes, podemos alterar más", advierte Natalia Abellán, directora dermocosmética de Rosalique.

Esto servirá con cremas pensadas para acondicionar y equilibrar la piel, pero no con aquellas con activos de alta eficacia que buscan tratar cuestiones más profundas. "Es mejor evitar este truco con cremas que tengan, por ejemplo, activos como el retinol, la vitamina C o los hidroxiácidos. Son ingredientes potentes que podrían producir el efecto contrario al deseado", aconseja Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode.

¿Qué ingredientes debe tener mi crema hidratante?

Según Mireia Fernández, directora dermocosmética de Omorovicza, "si tu crema tiene agentes hidratantes, emolientes y calmantes, valdrá como tratamiento de choque para paliar la quemazón inicial". Pero, ¿cómo saber si tu crema tiene todo esto? Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode, explica que los ingredientes hidratantes más comunes incluyen:

Ácido hialurónico , conocido por su capacidad para retener la humedad, manteniendo la piel hidratada y flexible.

, conocido por su capacidad para retener la humedad, manteniendo la piel hidratada y flexible. Glicerina , un humectante que atrae agua a la piel, ayudando a mantenerla hidratada.

, un humectante que atrae agua a la piel, ayudando a mantenerla hidratada. Pantenol , también conocido como provitamina B5, es un excelente hidratante y calmante para la piel irritada.

, también conocido como provitamina B5, es un excelente hidratante y calmante para la piel irritada. Niacinamida o vitamina B3, es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y calmantes.

Según el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, estos ingredientes no solo hidratan, sino que también ayudan a reducir la inflamación y reparar la barrera cutánea. Esto es fundamental para el tratamiento de quemaduras solares.

Cómo aplicar la crema hidratante como aftersun