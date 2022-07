Cómo preparar tu piel antes de maquillarte en verano

Factores como el sol, el calor, la sequedad o el sudor, hacen que nuestra piel sufra más de lo normal. El verano es la combinación perfecta de estos factores. No proteger bien tu piel del sol, puede causar daños irreversibles en la piel como manchas, arrugas o cáncer de piel.

A esto debemos añadir, que los productos que utilizamos para maquillarnos provocan que nuestra piel no respire del todo bien. Además de recomendarte el uso de protector solar, evita tomar el sol en las horas de máxima radiación e intenta usar gafas de sol. No olvides mantenerte hidratado en todo momento para que tu piel no se reseque.

Estos consejos, junto a los que te recomendamos previos al maquillaje, harán que tu piel no sufra tanto en verano.

Consejos para preparar tu piel para el maquillaje

Aunque en verano nos sentimos más radiantes cuando estamos bronceados y necesitamos, en muchas ocasiones, menos maquillaje, estos trucos te ayudarán a acondicionar tu piel.

- Realiza una limpieza profunda. Para ello, comienza aplicando un tónico facial con un algodoncillo para retirar la suciedad que se adhiere a la piel. Después lávate bien la cara con un jabón específico para el rostro.

- Protégela del sol. Te recomendamos que, para proteger tu rostro del sol, uses crema hidratante con factor de protección o incluso un protector solar específico para la cara. También puedes usar cremas hidratantes con color, y así evitarás tener que aplicarte demasiados productos sobre tu piel. Ten en cuenta que los productos que incluyen aceites pueden favorecer la aparición de manchas de sol con la edad.

- Evita los brillos. Un truco que funciona muy bien en pieles grasas, es aplicar frío. Puedes hacerlo pasando por la cara un hielo envuelto en una servilleta a pequeños toques. Así absorberás mejor el exceso de grasa y humedad y evitarás los brillos provocados por el calor y el sol.

- Utiliza prebase. Para disimular los poros abiertos y las imperfecciones de la piel y evitar que se cuartee el maquillaje, aplícate una prebase después de tu crema hidratante.

