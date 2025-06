¿Cómo prepara Juan Diego Teo la peluca de Carmen Farala para una alfombra roja?

Desde que ganó la primera edición de Drag Race España, Carmen Farala se ha convertido en una habitual de las alfombras rojas. Y cada aparición implica un nuevo giro estilístico. Para los premios ELLE Style Awards 2025, la artista apostó por un cambio de imagen que solo dejó en manos de una persona: Juan Diego Teo, el peluquero en quien más confía.

En esta ocasión, Carmen llegó con una peluca previamente decolorada a un rubio muy claro y con una petición clara: quería un tono más cálido, con reflejos dorados y bronceados, al estilo de Jennifer Lopez. Y con esa única referencia, Juan Diego supo exactamente qué hacer.

Tres pasos para un resultado espectacular

Tal y como ambos mostraron en sus redes sociales, el proceso fue todo un trabajo de precisión. Juan Diego lo resume en tres pasos clave: "Partíamos de una peluca natural decolorada, así que comenzamos creando contraste y profundidad con lowlights utilizando los tonos 06WG + 06NB. Para la raíz, aplicamos 06GB e hicimos un suave degradado hasta la Zona 2, donde usamos 07NB + 08WG. Finalizamos con un gloss global en un tono 010WG para dar luminosidad".

A lo largo del proceso, el peluquero aplicó su tratamiento de referencia, el ABC, con el que asegura mantener el cabello fuerte y sano tras cada coloración. El resultado es una melena preciosa, con profundidad, matices cálidos y un aspecto brillante y saludable.

Una peluca que brilla como el pelo natural

Carmen Farala no ha dudado en compartir el resultado con sus seguidores. Como ella misma explica, el trabajo de Juan Diego no solo le aporta un cambio de look, sino que también cuida cada hebra del cabello: "Una melena llena de luminosidad y contrastes, y sobre todo sana, gracias al tratamiento Protein Gloss con el baño de color y el protocolo de cuidado ABC".

El color final recuerda al de Jennifer Lopez: luminoso, veraniego y digno de una estrella de alfombra roja. Una prueba más de que el estilo de la diva del Bronx sigue marcando tendencia, no solo por su corte de pelo mariposa, sino también por su inconfundible tono dorado.

Los otros looks de Carmen Farala

Lo cierto es que Carmen Farala ha convertido sus cambios de pelo en parte de su identidad artística. A lo largo de los últimos años la hemos visto con melenas morenas, castañas claras y oscuras, con flequillo, con volumen, con mechas caoba, estilo pixie o extralargo. Y en todos los casos, con ese aire de diva inconfundible que la acompaña en cada aparición pública.

Sea cual sea la peluca que elija, Carmen no falla. Sabe cómo brillar con fuerza ante las cámaras.