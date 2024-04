¿Colocarte las pestañas postizas te parece complicado? Te contamos cómo hacerlo fácilmente para que no pierdas tiempo

Si al intentar colocarte las pestañas postizas acabas con pegamento por todo el ojo y las pestañas mal pegadas, con este truco no podrás fallar.

Lo más importante es que las pestañas no debemos ponérnoslas completas, si no que debemos cortarlas para adaptarlas a nuestros ojos para que queden de manera más natural y no sean tan molestas. Para cortarlas, coge la pestaña postiza y corta un trozo para dejarla con una medida adecuada, que debería medir como la mitad de tu ojo.

Colocándose pestañas postizas | iStock

Si en estas pestañas hubiera quedado algún rastro de pegamento residual, tendrás que eliminarlo lo máximo que puedas. Mas tarde, trata de quitar la rigidez de estas arqueándolas ligeramente para que se puedan adaptar mejor a tu ojo.

Después aplica el pegamento en la parte superior de la tira de las pestañas y espera unos diez segundos a que se seque para evitar que esté muy líquido y se pegue mejor a la piel.

A continuación, coloca la pestaña postiza encima de las tuyas, pero haciéndolo desde arriba para evitar que queden caídas.

Chica poniéndose pestañas postizas | iStock

Por último, póntelas en la parte del párpado que va desde la mitad al extremo exterior del ojo.

Siguiendo estos pasos conseguirás ponerte unas pestañas postizas de manera fácil y con un resultado natural y cómodo.