LAS IMÁGENES

El cambio de look radical de la reina Letizia: corte bob, más oscuro y manteniendo sus características canas

Se podría decir que la reina Letizia está afrontando una nueva etapa. Y no solo porque este año ha visto salir del nido a la vez a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sino también por el cambio de look al que se acaba de someter. Y no le podría quedar mejor.