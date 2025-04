Azul, naranja o amarillo: ¿Qué significa el color de los cosméticos?

Si alguna vez te has preguntado por qué ese sérum que usas cada noche es azul, o por qué tu nueva crema con vitamina A tiene un tono anaranjado tan llamativo, no estás sola. El color de los cosméticos no es una cuestión de capricho o puro marketing, sino que puede decir mucho más de lo que imaginas sobre lo que estás a punto de ponerte en la piel.

"Que un producto tenga un color u otro no es capricho del marketing, está directamente relacionado con los ingredientes que forman parte de la formulación y de la propia carga de activos que contengan", nos explica Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Es decir: el color de una fórmula puede ser una pista visual para entender su composición.

Cosmético azul | Freepik

Azul, verde o marrón

Cada vez hay más productos de cosmética natural que muestran colores vivos sin necesidad de añadir colorantes artificiales. ¿Por qué? Porque esos tonos son el resultado directo de los ingredientes naturales que contienen. "La espirulina aporta un tono azul debido a su pigmento ficocianina; los extractos de café o té pueden conferir tonos marrones a las fórmulas; lo mismo ocurre con los productos que contienen extractos de hojas de té verde, que suelen tener un color verdoso o marrón", señala Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD. También hay ingredientes que tiñen de forma más suave: por ejemplo, los que contienen membrana de cáscara de huevo suelen tener un tono amarillo pastel.

Cosmético verde | Freepik

Amarillo o naranja, retinal

Otro de los colores más característicos en cosmética es el naranja o amarillo intenso. Y no es casualidad. Está directamente relacionado con la concentración de retinal, uno de los activos estrella del momento en tratamientos antiedad. El retinal es "un derivado de la vitamina A que es 11 veces más rápido que el retinol. A mayor concentración de retinal, más intenso es el color del producto", aclara Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Cosmético naranja | Freepik

¿Y si el cosmético es blanco?

¿Y si un cosmético no tiene color, significa que no contiene activos? En absoluto. "Puede que el extracto esté tan purificado que se hayan eliminado todas las sustancias que tienen color, pero eso no significa que los ingredientes activos hayan desaparecido de la fórmula", explica Raquel González.

O, como añade Estefanía Nieto, también puede indicar que "la marca trabaja con el ingrediente en su forma sintética, creada en laboratorio de cero", lo que muchas veces aporta mayor estabilidad al producto.

Cosmético | Pexels

Cuando el color se usa como camuflaje

Pero no todo lo que brilla es oro… ni todo lo que colorea es natural. Algunas marcas tiñen sus productos de forma intencionada para disimular los efectos del paso del tiempo. "Muchos productos que usan vitamina C pura tiñen el cosmético para que no se note cuando ésta se ha oxidado", explica Isabel Reverte, directora dermocosmética de Ambari. ¿La razón? Evitar que el color cambiante genere desconfianza entre las consumidoras. Sin embargo, si ves una vitamina C que es transparente, según Estefanía Nieto, "suele ser porque es un derivado estable que tarda mucho más en oxidarse y, por tanto, no necesita ser teñido".

Así que la próxima vez que veas un cosmético de color llamativo, no pienses solo en lo bonito que queda en el tocador. Su color puede decirte mucho más de lo que imaginas.