¿Aun poniéndote crema solar te salen manchas en la cara? El error que estás cometiendo al aplicártela

Con la esperada llegada del buen tiempo, los días más largos y las altas temperaturas, son muchas las mujeres que aprovechan para broncearse y pasar más tiempo al aire libre. Pero también llegan los riesgos asociados a la exposición solar.

Si no se toman medidas preventivas, como usar protección solar correctamente, la piel puede sufrir consecuencias importantes: desde manchas y deshidratación hasta el temido envejecimiento prematuro. Y uno de los errores más comunes es pensar que basta con protegerse solo el rostro.

Crema solar | Pixabay

Protegerse el cuerpo para evitar manchas en la cara

La doctora Clara Varela, médico estética y cirujana capilar, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta de Instagram que está dando mucho que hablar. En él, desmonta un mito muy extendido: el de que basta con ponerse crema solar en la cara para evitar las manchas faciales.

"Si crees que por protegerte la cara del sol y tomar el sol el resto del cuerpo no te van a salir manchas a nivel facial, lo estás haciendo muy mal", afirma de forma rotunda.

Y es que se trata de una cuestión fisiológica: "La síntesis de melanina es a nivel central, a nivel cerebral", relata la doctora. Esto significa que cuando el cerebro detecta que el cuerpo está expuesto a la radiación ultravioleta, activa todo el sistema de producción de melanina.

Es decir, aunque el rostro esté protegido con crema solar o incluso debajo de una toalla, si el resto del cuerpo está recibiendo sol, el cerebro "se da cuenta" y puede seguir generando pigmentación también en la cara. "Aunque os protegéis del sol en la cara, si os exponéis al resto del cuerpo, vais a seguir teniendo manchas", explica la doctora.

Este proceso es el que explica por qué muchas personas se sorprenden al ver cómo, a pesar de cuidar el rostro con alta protección solar, las manchas siguen apareciendo. La piel, especialmente la del rostro, es muy sensible y cualquier estímulo de melanina puede manifestarse allí.

Manchas solares en rostro | iStock

¿Y qué pasa con los rayos UVA?

Otras de las situaciones que menciona la doctora es el uso de cabina de rayos UVA para broncearse. Muchas personas acuden a estos centros pensando que pueden protegerse la piel del rostro tapándose la cabeza con una toalla.

Pero esta técnica es ineficaz: "Me lo comentáis muchas, que vais a daros rayos y que os ponéis una toalla y os tapáis la cara para que no os salgan manchas en la cara. Esto es un error muy frecuente y no sirve de nada porque os va a seguir estimulando la melanina a nivel cerebral", advierte en el vídeo.

Protege tu piel… toda tu piel

Como bien recuerda la doctora Clara Varela, "hay que protegerse todo el cuerpo y toda la cara del sol". El uso de crema solar debe ser integral y generoso, cubriendo todas las zonas expuestas, incluso si solo vamos a estar al sol durante un paseo corto o en una terraza.

Aplicación de crema solar | Pexels

En definitiva, si queremos evitar manchas, envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos, no basta con cuidar solo el rostro: proteger todo el cuerpo del sol es una necesidad, no una opción. Y el mejor momento para empezar... ¡Es ahora!