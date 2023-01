Arregla tu colorete roto en lugar de tirarlo

Seguramente en algún momento de tu vida se te ha caído un colorete o unos polvos mate al suelo, se te ha roto y al final lo has tirado al cubo de basura. Estos productos con un golpe brusco se pueden agrietar y dejarlo todo perdido, pero esto no quiere decir que se ha arruinado, porque hay una forma de recomponerlo y que quede como nuevo. La próxima vez que te pase, no lo tires y no desperdicies el maquillaje. Te explicamos cómo arreglar el colorete de la forma más rápida y sencilla.

Cómo recomponer el maquillaje destruido

Curiosamente, el primer paso es romper por completo el colorete. Para ello, puedes usar el mango de una cucharilla o de un tenedor, pero eso sí, no olvides desinfectarlo antes de usarlo con alcohol. Como se muestra en el vídeo, coge el mango y machaca todo el cosmético hasta que solo quede polvo. Una vez que consigas destrozarlo debes prensarlo para que quede como nuevo. Puedes usar el mismo utensilio u otro objeto más liso como una tarjeta para aplanar los polvos, hazlo con cuidado para que no se caiga el maquillaje fuera.

Posteriormente, coge una servilleta y ponla sobre el colorete y sigue presionando con la tarjeta hasta conseguir una superficie completamente lisa. Retira la servilleta y echa unas gotas de alcohol isopropílico o etílico sobre el colorete para que las partículas queden pegadas. No te preocupes si el color cambia, ya que una vez que el alcohol se evapore, volverá a su textura original. Cuando el producto esté totalmente seco, ya podrás volver a usarlo como siempre en tu rutina diaria de maquillaje.