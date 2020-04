Aunque apenas hayamos salido a la calle, existe la probabilidad de, sin querer, haber traído el virus a casa con nosotros. Además de no tocar nada ni tocarnos a nosotros mismos hasta habernos lavado bien las manos y echado la ropa a lavar, es imprescindible limpiar ciertos objetos y partes de la casa que, sin darnos cuenta, podríamos haber contaminado. Te contamos cuáles son en el vídeo superior.

Debido a la rápida propagación del virus, es conveniente salir lo menos posible de casa, y únicamente cuando sea imprescindible. Sin embargo, de vez en cuando nos vemos obligados a bajar a hacer la compra al supermercado o a hacer algún que otro recado. Aunque pueda parecer que con los guantes y las mascarillas estamos protegidos, lo cierto es que con la ropa o las zapatillas podemos transportar el virus. Por ello, no es suficiente con tener una buena higiene personal.

Por este motivo, además de llevar a cabo las indicaciones que te contamos en el vídeo, te recomendamos pinchar en este enlace donde te mostramos cuáles son los 5 objetos de la casa más usados que deberías limpiar a diario. En especial, la limpieza de ciertos objetos ha de ser mayor si convivimos con varias personas y alguna de ellas se encuentra entre los perfiles de riesgo de la enfermedad.

Por otro lado, no debes olvidar que, si presentas algún síntoma, es conveniente que mantengas la mayor distancia posible con tus familiares o pareja con los que compartas la vivienda, por si aún no estuvieran infectados. Si es posible, procura no tocar absolutamente ningún mueble u objeto hasta que hayan sido correctamente desinfectados.

Finalmente, si no tienes claro si padeces la enfermedad, en este artículo te mostramos las diferencias que puede haber con otras posibles patologías, como pueden ser la gripe, la alergia o un constipado normal.

