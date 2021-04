Trucos para evitar desperdiciar la comida

Durante este último año, todos hemos tenido que pasar más tiempo en nuestras casas. Puede que con esto nos hayamos dado cuenta de la cantidad de desperdicios que generamos, incluyendo la comida.

Según el gobierno español, en el año 2019 se malgastaron 1.352 millones de kg/l de alimentos, lo que equivale a casi un 5% de la comida que compramos. Esta cifra puede haber incrementado en el último año debido al tiempo extra que hemos tenido que estar en casa a causa del coronavirus. La compra de alimentos durante este periodo aumentó, y con ello, el desperdicio de muchos de ellos. En el vídeo puedes ver cómo hacer para apurar la comida al máximo.

Recomendaciones para aprovechar al máximo los alimentos

Los alimentos se pueden estropear y ya no ser buenos para la ingesta por muchos motivos: fecha de caducidad, mala conservación, golpes en el transporte, etc. Por eso te recomendamos realizar los siguientes hábitos para aprovecharlos mejor:

Hacer la lista de la compra con los alimentos que realmente necesites.

Si vamos a ir a comprar, es recomendable llevar apuntada la comida que vamos a necesitar. Si no lo llevamos organizado, podemos llegar a comprar alimentos que igual no necesitamos sólo por gula o capricho y luego en casa no comerla.

Colocar los alimentos nuevos detrás de los viejos.

En la despensa o armario en el que guardamos nuestros alimentos debemos seguir un orden. Lo más aconsejable es ir posicionando la comida que acabamos de comprar detrás de la que ya teníamos. Esta técnica permitirá que veamos los alimentos que tenemos desde hace más tiempo primero y que los usemos antes a la hora de cocinar. Si no los tuviésemos a la vista, seguramente utilizaríamos los nuevos primero y los más antiguos se malgastarían.

Almacenar bien la comida ya hecha

Una buena conservación de los alimentos, especialmente los que ya están cocinados, es crucial para que duren más tiempo en nuestras neveras. Debemos prestar especial atención a los recipientes que usamos. Estos deben contar con una tapa que se cierre de manera total, sin dejar que el aire entre o salga del recipiente.

Como estos, hay varios trucos más que puedes ver en el vídeo para aprovechar mejor los alimentos que compramos.

SEGURO QUE TAMBIÉN TE INTERESA:

¿Qué hacer con la comida de la nevera y el congelador si hay un corte de luz?