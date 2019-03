El truco definitivo para abrir un pintauñas atascado

¿Has querido alguna vez pintarte las uñas y no has podido abrir los botes de esmalte? En este tutorial en vídeo de Nova Life te proponemos un truco simple para que puedas conseguir abrirlos de forma fácil.

Si después de mucho tiempo te has acordado de ese color de uñas que te compraste en verano, y al querer volver a utilizarlo no has podido abrir el bote, no te preocupes, no tienes por qué tirarlo. Todavía puede quedarle mucho tiempo de vida útil.

A veces, cuando te estás pintando las uñas, puede que parte del producto se quede alrededor del cuello del bote. Si te has olvidado de limpiarlo antes de cerrarlo, esto puede provocar que, a la hora de ponerle el tapón, la pintura se seque y haga que la tapa se pegue. De esta manera, la próxima vez que vayas a utilizarlo, no podrás abrirlo.

Por suerte, en este vídeo te desvelamos un truco muy sencillo para que puedas utilizar de nuevo esos pintauñas que se han quedado atascados. Con este método podrás abrir los botes de pintauñas de una manera muy fácil. En menos de 5 minutos, tendrás tus esmaltes de uñas como nuevos.

Olvídate de tener que comprar nuevos esmaltes para las uñas y sigue usando tus colores favoritos, con este consejo que te proponemos en este tutorial en vídeo.

