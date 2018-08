¡No tires tu vieja camiseta! Transfórmala en un cojín realmente único

Puede que tengas una camiseta por casa que ya no te gusta, o que ya no le das mucho uso. Sin embargo, antes de tenerla tirada en el armario, puedes darle otro uso y transformarla en un bonito cojín. Los cojines dan al hogar un aspecto decorativo único, y pueden servir para darle un toque a nuestros sofás o a nuestra cama.

Para convertir una camiseta en un cojín solo vamos a necesitar el relleno y una camiseta que ya no uses. Coloca la camiseta en una superficie plana y corta a través de ambas capas de tela un cuadrado. El tamaño del cuadrado varía en función del ancho de la prenda y del cojín que estamos buscando. Si tu idea es un cojín más o menos normal, haz lados de 35 centímetros.

Ahora debes realizar cortes en todos los lados del cuadrado de un centímetro de longitud. A continuación, ata las tiras que has cortado entre sí. Hazlo de forma que la tira de la parte superior de la camiseta se anude con la misma tira de la parte inferior. Ata 3 de los lados, añade el relleno y cierra el último lado. Si la camiseta que has elegido no tiene ningún dibujo, puedes decorarlo como más te guste.