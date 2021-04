¿Por qué hay algunos huevos arrugados? ¿Se pueden comer?

Los huevos no sólo son una comida amada por la mayoría, pero también son extremadamente versátiles ya que hay un sinfín de maneras de comerlos: fritos, a la plancha, cocidos, revueltos, etc. Sin embargo, de vez en cuando nos encontramos huevos con una apariencia un poco sospechosa. En el vídeo te contamos por qué son así y si los podemos comer o no.

Comer huevos que están caducados o se encuentren en mal estado puede llegar a ser peligroso para nuestra salud, por eso te contamos cómo saber cuándo no deberías de comerlo.

Una de las mejores maneras para saber si el huevo que te ibas a comer está malo o no, es con el truco del agua. Si dejas caer el huevo dentro de un vaso lleno de agua y flota, significa que deberías de tirarlo. Si se hunde inmediatamente al fondo del vaso el huevo está perfecto para consumir.

La razón es debido a la materia orgánica del huevo. Cuando empieza a pudrirse por dentro, se crean gases. Es por eso que cuando el huevo flota en vez de hundirse, es una indicación de que tiene aire dentro, y probablemente esté en mal estado.

Otro método para averiguar si el huevo está malo es comprobar la yema una vez roto. Si la yema está dura, con un calor naranja fuerte, perfectamente circular u ovalado, y si la clara está bien compactada, son señales de que el huevo se encuentra en buen estado.

También es importante fijarse en la fecha de caducidad en el cartón de huevos. Para evitar cualquier riesgo hacia tu salud, nunca consumas un huevo que marca que se ha expirado.

La próxima vez que veas un huevo arrugado, no tendrás porque preocuparte, y con los trucos que hemos ofrecido podrás asegurarte que está en buen estado para disfrutarlo.

