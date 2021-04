Cómo aplicar correctamente un baño de color y que sea duradero

El baño de color es una forma de modificar el tono de color del pelo que no resulta tan agresiva, ya que la realiza la oxigenación de una manera más débil. Por ello, muchas veces puede ser que el color se vaya del pelo de forma más rápida. En el vídeo puedes ver los trucos para conseguir que el pigmento dure más tiempo sobre la melena y se vea mejor.

La diferencia entre el baño de color y el tinte viene de la variación con la oxigenación. En el tinte se realiza la mezcla de crema reveladora con una colorante, lo que se conoce como decoloración, para poder penetrar en la cutícula, quitar pigmento de color y depositar uno nuevo es más agresiva que en el baño de color.

El tiempo de aplicación también varía entre ambos procesos. Además hay que seguir las instrucciones que vienen en el paquete del producto minuciosamente para que no se dañe el pelo y el producto se absorba mejor. Si se varía la mezcla, el producto no puede quedar bien impregnado en la cutícula y por eso se va más rápido.

El baño de color no se va de un día para otro, se va desvaneciendo de manera progresiva a medida que se lava el pelo. El tinte, por otro lado, no pierde color, sino que se tiene que retocar si no es el tono del pelo natural. En la raíz es donde primero se comienza a percibir la pérdida de color, ya que el pelo crece y se muestra el color natural. Por lo tanto, también es recomendable tener en cuenta cuánto tiempo pasa antes de lavarse el pelo y los productos que se usan al asear el cabello.

El resultado del baño de color suele ser más natural. Este es el motivo por el cual las personas con el pelo vírgen suelen elegir este método más frecuentemente. No es tan agresivo con el cabello y siempre existe la opción de cambiar al tinte si el resultado es el deseado.

