El mayor problema de teñirnos el pelo es que, por lo general, el tinte no desaparece hasta que el cabello nos ha vuelto a crecer. Aunque siempre podemos teñirnos el pelo de nuevo, a la larga esto termina estropeándolo, y no nos permitirá recuperar nuestro tono original. Por ello, en el vídeo te mostramos un sencillo método para eliminar el tinte de pelo de forma natural.

Antes de teñirnos es muy importante que estemos seguras del color que hemos elegido para ello. Pese a que el pelo crece, tenerlo de un color que nos disgusta nunca es agradable. Por ello, antes de tomar una decisión has de tener en cuenta lo complicado que resulta eliminar el colorante y lo difícil que es volver al color original.

Por otro lado, también es importante que tengas en cuenta otras cuestiones antes de teñirte, como la marca del tinte, cómo te lo quieres aplicar y cuánto dinero te quieres gastar. Una vez hayas decidido todo esto y hayas analizado los pros y los contras de cambiarte el color de pelo, ya te lo puedes retocar.

Si no te ha gustado el resultado o quieres hacerte otra cosa en el pelo pero antes quieres volver a tu color original, en el vídeo te mostramos cómo eliminar el tinte de forma natural. Aunque no se irá de un día para otro, el colorante poco a poco desaparecerá, y no tendrás que esperar a que tu pelo vuelva a crecer para recuperar tu tono de verdad.

Realiza uno de los dos remedios que te mostramos en el vídeo con frecuencia, pero no abuses de ellos. Con el tiempo, el tinte irá dejando lugar a tu color natural.

