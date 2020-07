Los 7 errores más comunes que cometemos en la cocina y cómo evitarlos

Preparamos ricos y variados platos al horno, a la plancha o fritos, pero, a veces, el resultado que obtenemos no es el que esperamos. Quizás el alimento no se haya cocinado como es debido y haya quedado algo crudo, o las especias utilizadas no sean las más acertadas. Puede que simplemente te hayas despistado y olvidado alguno de los pasos de tu receta. Es totalmente normal. Un fallo lo tiene cualquiera. No obstante, hay ciertas medidas que debes tener en cuenta antes de ponerte a cocinar. En este vídeo te contamos los 7 errores más comunes a la hora de meternos en la cocina y cómo evitarlos.

Todo condiciona el resultado de nuestros platos. La calidad del producto, el tiempo que dejamos el alimento cocinándose, la temperatura o los utensilios que empleamos pueden afectar de una u otra manera al sabor y la textura de nuestras comidas. Por eso, cada detalle tiene que ser tomado en cuenta.

¿Cómo debo preparar el horno antes de meter los alimentos? ¿Cuánto tiempo es necesario dejar la carne fuera de la nevera o el congelador antes de comenzar a cocinarla? ¿Es bueno lavar el pollo? ¿Qué temperatura es la mejor cuando comenzamos a cocinar los alimentos en la sartén? ¿Hay que tener en cuenta algo antes de colocar las verduras en la sartén? Todas estas cuestiones y muchas otras deben ser tomadas en cuenta a la hora de comenzar a preparar nuestros deliciosos platos.

Es normal que cuando nos adentramos en el mundo de la cocina cometamos errores. Con la práctica viene el aprendizaje y logramos que la elaboración de nuestros platos sea más correcta. Sin embargo, incluso los chefs más importantes pueden equivocarse. Errar es humano. Si no quieres que tus comensales o tú misma tengais una mala experiencia presta atención a este vídeo. Sigue cada uno de los pasos que te contamos y lograrás que todos disfruten de tus sabrosas recetas.

