Enfría las bebidas rápidamente con estos trucos

Cuando el calor nos invade, lo que más nos apetece es tomarse una bebida fresca. Pero cuando se junta mucha gente, las bebidas frías vuelan, y puede que solo queden las "del tiempo". Existen varios trucos muy sencillos para enfriar las bebidas rápidamente, y que puedes hacer con objetos cotidianos. Tan solo vamos a necesitar agua, hielo, papel de cocina y sal.

Ambos trucos te permiten tener bebidas frías en un momento... Y no podrás decir que necesitas contar con elementos difíciles de encontrar. Solemos tener todo en casa. Pero... incluso si te faltan hielos o el problema es precisamente que te has quedado sin ellos, aun así dispones de una opción en la que no los necesitas.

Si acabas de llegar de la compra y no te ha dado tiempo a poner a enfriar las bebidas, ya sabes: echa un vistazo a este vídeo y seguro que los trucos no se te vuelven a olvidar.