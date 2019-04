Cuando te dispongas a lavar las fundas de las almohadas, tarde o temprano terminarás dando cuenta de que han aparecido una especie de manchas amarillas en tus almohadas. Esto no quiere decir que te debas comprar unas nuevas, ya que en este tutorial en vídeo de Nova Life tenemos un truco con el que podrás dejarlas como nuevas.

Este método que te proponemos en el tutorial es muy sencillo. Sólo tienes que seguir los pasos que te damos. Los elementos que tienes que utilizar para ello son totalmente corrientes, es decir, no tendrás que comprar ningún producto extraño o difícil de adquirir. De hecho, lo más probable es que ya dispongas de ellos en casa.

No importa la calidad que puedan tener las fundas que uses para cubrir las almohadas de casa, porque con el paso del tiempo podrás observar cómo van apareciendo manchas amarillas. Si alguna vez te has preguntado qué puedes hacer con ellas para eliminarlas, en este tutorial te damos la solución.

Además, con este truco no tendrás que preocuparte de si dañas o no el plumón que contienen las almohadas. En el videotutorial te dejamos todas las claves que debes tener en cuenta, como por ejemplo, los materiales y la temperatura y el programa de lavado que tienes que utilizar.

