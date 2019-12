Cuando vamos a cocinar, en ocasiones lo más difícil es calcular la cantidad exacta para que no sobre ni falte comida. Si cocinamos de menos seguramente haya que recurrir a algo rápido o ya hecho y, si sobra, tendrás que almacenarlo para otro día. Saber medir las cantidades adecuadas de comidas puede ser un arte o, simplemente, con un sencillo truco puedes aprender para no equivocarte más.

Para mantener una dieta equilibrada, es importante prestar atención a las proporciones de nutrientes como las grasas, las proteínas o los carbohidratos. Los expertos recomiendan que un 30% de los alimentos ingeridos al día sean grasas, un 10-15% sean proteínas y entre un 50 y un 55% de ellos sean carbohidratos. Igualmente, es recomendable comer, al menos, cinco porciones de frutas y verduras diarias, ya que estas ayudan a mantener una alimentación correcta y a reducir posibles enfermedades futuras.

Trucos para no excederte comiendo

En ocasiones nuestra dieta sí es equilibrada, pero las cantidades de alimentos que consumimos pueden no serlo. Un sencillo truco para controlarlo mejor es servir las comidas en platos pequeños, dando así la sensación de haber comido más. Otro puede ser no comer directamente de la bolsa, pues así no estaremos controlando la ración que ingerimos. Las verduras también pueden ayudarte a controlar lo que comes, ya que si la mitad de tu plato es de origen vegetal estarás reduciendo el consumo de grasas y carbohidratos.

Cuando comas fuera de casa, siempre puedes optar por no pedirte todo el menú que te ofrecen, sino solo el principal y decidir acompañarlo con un entrante más ligero, como una ensalada o un caldo. También puedes escoger fruta para tus postres o decidir no pedir fritos como patatas o croquetas. Si consideras que la porción que te han servido es muy grande, intenta compartirla o pedir que te la sirvan para llevar, así te ahorrarás cocinar en otro momento.

Así que, si no se te da bien calcular las proporciones de alimentos o no te apetece pesar cada ingrediente, tenemos una solución para ti. Gracias a este tutorial en vídeo podrás aprender unos sencillos trucos para medir los alimentos de forma rápida y sencilla.

