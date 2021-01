Cosas que no deberías poner en tu currículum y por qué

El currículum es nuestra carta de presentación más valiosa ante una empresa. En ocasiones pecamos de incluir información con el fin de rellenar campos y parecer que hemos logrado numerosos éxitos profesionales, pero cuidado porque podrías estar incluyendo información que a la larga te perjudicará. En el vídeo te enseñamos algunas de las cosas que debes evitar poner y por qué.

Es posible que los errores que cometemos sean los aspectos que más llamen la atención de los responsables de contratación, por lo que la información valiosa se quedará en un segundo plano. Algunos de los puntos en los que más hincapié debemos hacer para obtener los resultados esperados son:

Cuidar el atractivo

Además de aumentar las posibilidades de destacar y diferenciarte, hará que el contenido esté organizado. Es posible que muchos candidatos compartan la misma trayectoria profesional por lo que, la presentación de la información será un punto para destacar entre los demás. Con la utilización de plantillas creativas podrás reflejar aspectos de la personalidad y atractivo que pueden ser clave para conseguir el empleo.

Importancia de la gramática

Puede que hayamos vivido situaciones en las que por más que rellenamos formularios de empleo no nos contactan de ninguno y esta podría ser la causa. Contar con un currículum bien estructurado es una parte fundamental. El uso de expresiones y ortografía empleada hará que reflejemos educación, conocimiento y ser cuidadosos en lo que hacemos. Una buena ortografía beneficiará nuestra comunicación y mostraremos ideas, objetivos y metas a las que queremos llegar con ese puesto.

Currículum digital

Vivimos en una era totalmente digitalizada donde se premia la rapidez. La existencia de miles de plataformas de empleo, han hecho que todos nos familiaricemos en este ámbito. Sin embargo, todavía una gran parte de la población cree que es mejor la entrega en mano del currículum.

Uno de los puntos a favor de contar con una carta de presentación digital es la rapidez con la que nos pueden contestar las empresas, además de poder innovar a la hora de entregarlo. Ofrecer una imagen más profesional, una presentación dinámica y la posibilidad de incorporar vídeo o audio incrementarán las ventajas de tu candidatura frente al resto.

No obstante, si aún no sabes cómo redactar de manera adecuada tu carta de presentación ante las empresas y crees que puede ser el motivo de la falta de interés por parte de las empresas, en el vídeo te enseñamos que no debes incluir en el currículum y por qué.

