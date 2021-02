Cómo eliminar polillas de forma efectiva para no volver a encontrar agujeros en las prendas

Las polillas son pequeños insectos que se alimentan de los tejidos naturales de la ropa que contienen queratina, como la lana, las pieles, y la seda. No les gusta la luz, por lo que los armarios y cajones donde guardas tu ropa, y no abres frecuentemente son su paraíso. En el vídeo te explicamos cómo puedes deshacerte de las polillas si estas llegan a habitar tu hogar.

El gran problema de las polillas son sus bebés, las larvas. Al estar en las primeras etapas de su vida necesitan mucha cantidad de proteína para crecer. Estas, incluso pueden llegar a ser larvas casi 2 años enteros y es en esta etapa cuando realmente acaban con la ropa. Por esto es importante deshacerse de ellas antes de que empiecen a reproducir y poner huevos.

Para detectar si estos insectos están viviendo o no en tu casa fíjate en las principales señales:

Agujeros en la ropa

Como ya hemos mencionado, las polillas se alimentan de fibra orgánica. Su comida favorita suele ser la ropa de seda, lana, cuero, entre muchas otras. La primera señal de que hay polillas en tu hogar es si comienzas a notar pequeños agujeros en estas prendas. Revisa todas bien en especial aquellas que son de dichos materiales.

Nidos o huevos

Si ya tienes sospechas de que son polillas las que llevan tiempo dañando tu ropa, busca la evidencia en sus nidos o huevos. Las polillas odian la luz y son buenas escondiéndose. Revisa profundamente todos tus cajones, particularmente aquellos que no sueles abrir a menudo o los cuales sean buenos rincones para esconderse.

Las ves volar

Si notas que alrededor de tus armarios o en tus habitaciones hay bichos voladores, puede ser una señal de que tiene polillas. Estos insectos se parecen bastante a las mariposas, pero es importante no confundirlas. Ten en cuenta que son muy buenas camuflándose y pueden llegar a pasar desapercibidas. Si las viste un día y no las volviste a ver más no significa que no siguen viviendo dentro de tu armario.

Con estos consejos podrás detectar rápidamente la presencia de polillas en tu hogar, y siguiendo los trucos que te mostramos en el vídeo conseguirás deshacerte de ellas antes de que acaben con tu jersey favorito.

SEGURO QUE TE INTERESA:

El remedio casero para eliminar el mal olor y la humedad de tu armario

El mejor remedio contra los insectos en casa: las salamanquesas