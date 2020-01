Si al abrir tu armario has notado un fuerte olor a humedad, y que éste está afectando a tu ropa, en el vídeo situado en la parte superior te mostramos unos sencillos trucos para acabar con la humedad de tu ropero.

La humedad es, para aquellas personas que viven en climas más fríos o costeros, uno de los mayores enemigos del hogar. Tanto porque estropea las puertas y materiales de metal, como por el frío que deja en las paredes y cuartos de la casa. Además, por si fuese poco, también afecta a los espacios cerrados como los armarios, donde guardamos todas nuestras prendas, afectando de este modo a las mismas.

El olor a humedad en la ropa es bastante característico, así como desagradable. Y por mucho que laves una prenda, si tu armario contiene mucha humedad, la ropa va a seguir cogiendo dicho olor tan desagradable que, si no sabes cómo, es complicado de quitar.

Si quieres saber cómo combatir la humedad en tu ropero, evitando que tu ropa se estropee de sobremanera, no tienes más que ver el vídeo situado en la parte superior, donde te contamos unos trucos perfectos para evitar que esto te ocurra.

Por otro lado, estos trucos también podrás utilizarlos en las demás estancias de tu hogar, asegurándote que ciertos materiales se estropeen con menos frecuencia al igual que el techo y paredes de tu casa.

Asimismo, estos trucos te servirán para que la ropa ya no solo no huela a humedad, sino que se mantenga en el mejor estado posible durante más tiempo, y no tengas que prescindir de ella cuando todavía no le has dado el uso que te hubiera gustado.

