Cómo conseguir las mejores fotos de tu mascota

Nos roban el corazón, son tiernas y entrañables y no es de extrañar que queramos capturar algunos de esos momentos únicos de nuestras mascotas en nuestro móvil. Sin embargo, sacar una fotografía decente a nuestro perro o gato, no es una tarea fácil de conseguir. No obstante, en el siguiente vídeo te contamos algunos consejos para que te sea más fácil capturar esos momentos divertidos con tu mejor amigo peludo.

Si quieres tener una fotografía de estudio y de calidad, lo mejor siempre será acudir a un profesional. Pero si no te lo has planteado o por el momento no te lo puedes permitir siempre puedes intentar hacerlas tú mismo.

Por qué no debes usar el flash

En primer lugar, para tu mascota será muy molesto e inquietante. De repente de la nada que vea un fogonazo, puede desorientarle y ponerle nervioso. Lo cual ya te estropeará la fotografía en sí.

Por otro lado, debido al tipo de retina que tienen los perros y gatos, el tapetum lucidum que es una especie de capa de tejido situado detrás del ojo y refleja los rayos luminosos, les sirve sobre todo para mejorar la cantidad de luz que reciben a través de ella en lugares poco iluminados. Es por este motivo, que a nuestra mascota siempre saldrá con el efecto 'ojos rojos' cuando intentamos hacer una fotografía con flash.

Este es el principal consejo que hay que seguir a la hora de hacer una fotografía a cualquier animal, sobre todo por la molestia que causa el flash, pero además como os comentamos algunos tienen este tipo de retina y nunca o casi nunca saldrán bien en este tipo de fotografías.

No obstante, no es el único consejo que hay que seguir para obtener una buena fotografía. Descubre en el vídeo algunos trucos para que tu mascota esté cómoda y divertida para conseguir una bonita imagen de ella.

