Existen muchas variedades de arroces: los hay redondos, largos, más finos o gruesos. También los podemos encontrar de distintos tonos, como rojos, marrones e integrales, aunque lo más habitual es que sean de color blanco. Para cada tipo de arroz es recomendable una determinada manera de cocinarlo, pero, ¿cuál?

La forma más común de cocinar el arroz es hirviéndolo, aunque también podemos encontrar personas que prefieren hacerlo al vapor, con leche o al horno. Todas estas maneras de cocinar los granos son válidas, y todas ellas dejarán en nuestras mesas un plato de comida de lo más apetecible. Sin embargo, dependiendo del tipo de arroz que utilices, te quedará mejor si lo cocinas de una determinada manera. Te mostramos cuál se adecúa mejor a cada variedad de grano en el vídeo superior.

El arroz es un plato básico en muchas casas: Es fácil de hacer, está exquisito y se puede comer de numerosas formas diferentes, ya sea a la cubana, con salsa de tomate o como acompañamiento. Además, se trata de un alimento especialmente barato, es muy saciante y aporta gran cantidad de calorías.

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo, especialmente en el sureste de Asia. Además de proporcionar una gran cantidad de energía a nuestro organismo, es muy saludable. Asimismo, es un alimento que, se cocine como se cocine, está buenísimo.

Sin embargo, pese a lo rico que está, no siempre conviene hacerlo de la misma manera. Si has comprado arroz largo, arroz redondo o arroz integral tendrás que cocinarlo de una forma u otra, ya que la cantidad de agua que absorbe no es la misma con cada grano. Si sigues estos consejos, evitarás que el arroz te quede más duro o más blando de lo normal.

Finalmente, si estás buscando una dieta para adelgazar y ponerte en forma, en este enlace encontrarás una sencilla dieta a base de arroz que te hará perder peso en apenas unos días.

