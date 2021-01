Qué es la báscula interna de nuestro cuerpo y cómo funciona

Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, afirma que existe dentro de nuestro cuerpo una “báscula” que detecta cuál es el peso indicado para cada persona. En el vídeo te explicamos de qué se trata y cómo funciona en el organismo.

Una de las preocupaciones más habituales entre la población es la pérdida de peso. ¿Por qué engordo si como lo mismo que otra persona? La respuesta está en cómo gestionamos el gasto calórico del cuerpo. Aunque la ingesta de alimentos sea la misma, quien consuma más energía será el que menos grasa acumule en su organismo.

Cuando una persona come más de lo que gasta se produce el incremento de calorías. Cada uno nace con un número determinado de células grasas, con el paso del tiempo está en nuestra mano aumentar o disminuir los triglicéridos, que es el tipo de grasa que más abunda en el cuerpo. Si consumimos poca energía y la ingesta de alimentos es amplia el adipocito, elemento que constituye del tejido graso, se expande hasta en cinco veces.

¿Cómo quema grasas el cuerpo?

Si nos hemos decidido a hacer deporte y decir adiós a los excesos, el cuerpo realiza dos acciones para que los alimentos que consumimos no nos engorden. Por un lado, la energía almacenada será de las primeras reservas que el cuerpo usará para que podamos tener energía. En segundo lugar, el cuerpo deja de almacenar grasas en exceso. Los músculos y órganos serán los responsables de distribuir y clasificar los ácidos grasos y utilizar la energía para llevar a cabo el día a día.

Dado este proceso el cuerpo empieza a disminuir el número de células adiposas y activa el reajuste del metabolismo. De esta manera conseguiremos mantener un organismo saludable y el peso que corresponde en cada caso.

Esta forma de regular la cantidad de calorías e ingesta de alimentos se ha visto condicionada. Recientemente, un estudio afirma que cada uno tenemos una báscula interna en el cuerpo. En el vídeo te enseñamos de qué se trata este nuevo concepto y cómo funciona en el organismo.

