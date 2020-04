Lo de las mascarillas ha sido casi como uno de los misterios de Lourdes: que si la OMS no las aconseja, solo para los sanitarios; que no previene de otros contagios sino de contagiar; que mascarilla para la calle no, pero ahora sí; que si quirúrgica sí, quirúrgica no… Y mientras, hemos visto que en China, que están muy acostumbrados a su uso, todo el mundo la llevaba durante la crisis por el Covid-19.

Bien, todo parece indicar que aquí nos va a tocar tres cuartos de lo mismo y habrá que salir a la calle con mascarilla. De hecho, cada vez se ven a más personas con ellas en la calle, pero hay un problema y no pequeño: no hay. Si el personal sanitario no tiene, ¿cómo va a tener el señor de la calle?

De ahí que hayan surgido todo tipo de tutoriales en internet sobre cómo fabricar mascarillas caseras con pañuelos de papel, tela, bufandas… Pero nos preguntamos, ¿son igual de eficaces estas últimas que una mascarilla? Hemos consultado con dos médicos y esto es lo que nos han respondido.

¿Qué mascarilla es la que podrías usar para salir a la calle o a trabajar? ¿Debemos usar una para salir a la calle y otra para trabajar?

“La mascarilla para trabajar o ir por la calle es una mascarilla quirúrgica normal, en principio. No hace falta cambiarla por el hecho de estar en el trabajo o en la calle pero si recambiarla cada 72h”, dice la doctora Aparicio Jabalquinto, médico de familia, y miembro de Top Doctors.

Mujer con mascarilla | iStock

El segundo galeno consultado comparte la opinión: “Se puede usar la misma mascarilla. La función de la mascarilla es no contagiar y que no te contagien, es indiferente donde la uses. Respecto a cuál es la indicada, la mejor mascarilla es la FFP2 pero en su ausencia podemos usar una mascarilla quirúrgica y si es doble mejor. Es decir, una mirando hacia nuestra boca (como si la pusiéramos del revés) y otra bien colocada hacia afuera”, afirma Carmen Jodar Casanova, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y miembro de Top Doctors.

Para quienes no tienen acceso a una mascarilla, ¿vale con fabricarla en casa con tela o que se pongan un pañuelo para tapar la boca?

“Pueden valer las hechas con tela tupida, siempre que no haya opción de mascarillas homologadas”, afirma Jabalquinto. “Depende de la tela que se use. Las de tela normal no protegen pero hay telas que si ofrecen garantías. Tiene que ser de tejido no tejido (TNT) (Un textil no tejido es un tipo de textil producido al formar una red con fibras unidas por procedimientos mecánicos, térmicos o químicos, pero sin ser tejidas y sin que sea necesario convertir las fibras en hilo) . Ese es el mismo de las mascarillas quirúrgicas. El TNT es un material plano y poroso que no permite el paso de bacterias. Lo usamos de forma cotidiana en los pañales de los niños y en las toallas de bebé. Si es de tela, porque no hay otra solución, se recomienda que sea de doble capa para poder poner en medio material plástico o TNT”, afirma la doctora Jodar Casanova.

Así que ya sabes, tela sí, pero dependiendo de cuál, porque la tela normal, no protege.