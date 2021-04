¿Has pensado hacerte un piercing en los genitales? Esto es lo que necesitas saber

¿Aumenta el placer un piercing en los genitales?

No podemos dar sólo una respuesta, ya que depende de cada situación. Hacerse un piercing en una zona tan sensible entraña sus riesgos, pero es cierto que si se hace con seguridad no tiene por qué pasar nada e incluso a veces aumenta el placer en las relaciones.

¿Cómo son los piercing en los genitales?

Los piercing genitales se pueden hacer tanto en el pene como en la vulva y se realizan comúnmente en el glande, en la parte superior del pene o en el escroto, en el caso de los penes. Si hablamos de vulvas, se realizan sobre los labios externos, internos y el clítoris.

En el caso de piercing en el pene, éste ayuda a darle un toque al encuentro ya que al rozar el metal con los genitales de nuestra compañera o compañero, será como usar un juguete. El plus que le da viene por la simple idea de que nuestro amante lo lleve y. por lo que comentamos, el roce con la fricción. En el caso de la vulva el placer proviene más de la pura estética que de algo funcional.

Cómo hacer un piercing genital

Lo primero es estar muy muy seguros y seguras de que nos lo queremos hacer. Hay que tener en cuenta que es una zona hipersensible y que dolerá, dolerá bastante. Después, requiere cuidados y mucha atención. Al estar en una zona que siempre está tapada, suda y no podemos airear como cualquier otra, hay que fijarse que no se enrojezca, tenga hipersensibilidad continua o nos duela constantemente. Si se siente todo eso, es que puede que se haya infectado.

Además, agujerear esas zonas puede abrir la puerta a que las infecciones bacterianas en los genitales sean más recurrentes.

Después de hacerse un piercing en esa zona hay que tener mucho cuidado en las relaciones sexuales. Aunque no haya penetración, estará sensible y hay que dejar que cure bien antes de estimular el genital. El tiempo de recuperación de un piercing en los genitales va de unas semanas hasta meses, depende del lugar, el tipo y el genital.

No te olvides de:

● Siempre debe hacerlo un profesional autorizado y que nos debemos asegurar muy bien de que cumpla con todas las medidas higiénicas sanitarias necesarias.

● Si te quedas embarazada deberás retirar el piercing antes del parto.

● Si sientes dolor recurrente debes quitarlo de inmediato y hacerte una revisión médica para asegurarte de que todo está bien.

● No debe afectar a tus funcionalidades fisiológicas y sexuales.

● Debe ser una decisión muy meditada y analizar los pros y contras.