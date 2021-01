Eres positivo en Covid-19, ¿puedes sacar a pasear a tu perro?

Todos recordamos ese mes de marzo 2020 cuando nos encerraron en nuestras casas y empezó la fiebre de compra de perros para poder salir a pasear.

Los chats y redes sociales se llenaron de memes de perros que hacían más kilómetros que un 600 y las carcajadas llenaban los salones.

Por muy rocambolesco que parezca, esto realmente ocurrió. Los cachorros han crecido y llegaron para quedarse durante unos 14 años si todo va bien.

El que también parece que llegó para seguir aún una temporada es este ya famoso coronavirus y si por desgracia te ha pillado y tienes perro, te encuentras en una situación que seguro no habías pensado.

Hay quien se cree que se las sabe todas y hará lo que considere, saldrá a tirar la basura o a pasear a su can tres veces al día ¨porque eso está permitido¨ y se quedará tan ancho, aún a sabiendas que está poniendo en riesgo a su vecina octogenaria del tercero.

Obviamente, no vamos a cambiar con un artículo lo que no pudieron cambiar durante su infancia, pero para el resto que simplemente no sabe cómo actuar, porque nos tienen mareados, vamos a esclarecer cómo hacer durante esos al menos 15 días de aislamiento.

Lo primero que debemos saber es que las mascotas no sufren ni transmiten la enfermedad y aun así se están haciendo mil estudios y ensayos para poder tener más datos cada día, ya que como en humana, se van conociendo detalles del Covid-19 cada día y hasta dentro de bastantes meses no se podrá tener una certeza más real de lo que provoca o no provoca este virus.

Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si nuestra mascota vive con nosotros, está expuesta a nuestros estornudos o caricias y eso sí es potencialmente arriesgado, ya que, al igual que otros ¨objetos¨ de la casa, pueden llevar en su superficie el virus y ser un vehículo de contagio. Es ahí donde debemos extremar las precauciones.

El tema de los paseos es el más complicado porque por desgracia, algunas personas están solas y el perro es la única compañía que tienen. En esos casos deben intentar contactar con alguna ayuda del ayuntamiento, protección civil o vecino voluntarioso que se comprometa a sacarlo al menos un par de veces al día, debidamente protegido con guantes y mascarilla que deberá desechar nada más devolver el perro.

El propietario deberá así mismo preparar al perro intentando limpiar su superficie y patas con al menos toallitas, para asear lo más posible la superficie del mismo y recordar a su paseador que NO DEBE JUNTARSE CON OTROS PERROS NI PERSONAS A MAS DE 2 METROS.

Mascota | iStock

Otro punto importante es la visita al veterinario. La ley de Murphy existe y basta que no puedas salir para que nuestra mascota decida saltar por la ventana o comerse los restos de nuestra cena de anoche.

Los centros veterinarios son centros sanitarios y están abiertos del mismo modo que un hospital de personas pero dada la situación actual, es necesario llamar antes para pedir cita o que nos indiquen cómo debemos acudir, si necesitamos salvoconducto o si debemos cumplir alguna recomendación. En caso de ser positivo, SE DEBE INFORMAR SIEMPRE, y le orientarán sobre si debe localizar a alguien para que lleve a su mascota a la clínica, donde le estarán esperando debidamente protegidos, o si es preferible desinfectar una zona de la casa y llamar a un veterinario a domicilio que igualmente irá con el equipo de protección adecuado y le atenderá sin salir de su hogar.

Tener una mascota es una responsabilidad mucho mayor de lo que pudiera parecer en un momento y en esta pandemia que nos está tocando vivir, saber cómo actuar con nuestro nuevo miembro de la familia es fundamental. Son un elemento más de nuestro día a día que necesita sus cuidados y tienen sus imprevistos y si sabemos lo que hay que hacer en cada caso, podremos superar esta crisis sanitaria mucho más eficientemente.