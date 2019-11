El horario de invierno ya es un hecho, la noche llega cuando todavía seguimos en la oficina, el frío poco a poco (o de golpe) se va acentuando , y pensar en el tiempo que falta para el verano no es muy motivador. No hay duda de que hemos entrado en una nueva época del año, en la que es una buena oportunidad para cumplir metas, como por ejemplo, una alimentación sana que nos ayude a cuidar nuestra salud y nuestro peso. Además, una de las mejores cosas que traen consigo los cambios de temperatura son los alimentos especiales que crecen en función del clima. Por ello hemos preparado en un vídeo, una lista con productos de temporada que pueden ayudarte a adelgazar.

Las tentaciones siempre existen, sobre todo cuando más quieres alejarte de ellas, por lo que, si deseas adelgazar, debes restarle importancia a aquellos productos que no te ayudan a lograr tu meta (aunque no significa que no puedas tomar de vez en cuando en dosis sensatas), y prestarle más atención a descubrir ricas recetas con los alimentos frescos, sanos y sabrosos de temporada que te ayudarán a perder peso.

España es un país muy especial en lo culinario, a lo largo y ancho del país existen productos muy variados que dan lugar a recetas tradicionales (y no tan tradicionales) únicas en el mundo, y ofrecen la posibilidad de cocinar platos deliciosos. Ahora hemos entrado en el otoño, estación de entre tiempo, y comienza la época de carnes como la del conejo, frutas como la pera, la manzana, la granada, los dátiles, frutos secos como las deliciosas castañas asadas, o verduras como la calabaza, la col, el puerro, las berenjenas.

No hay nada como alimentarse a base de productos frescos, tomar los alimentos recién extraídos de la tierra fértil lo más pronto posible, y aprovechar toda su carga de nutrientes. Todo tiene su lado bueno, y en este momento tienes la oportunidad de aprovechar alimentos ricos y variados con muchos beneficios que puedes preparar de muchas maneras...¡Dale al play y descubre los detalles!

