Galletas saludables, crujientes y deliciosas

Tanto para desayunar como para merendar, incluso para picar entre horas, las galletas son un reclamo en todas las casas. Estos dulces crujientes arrasan en todas sus versiones y gustan a pequeños y mayores.

Sin embargo, más de una vez nos hemos quedado con las ganas de coger una galleta más por su alto valor calórico y la gran cantidad de azúcar que llevan. De hecho, han quedado descartadas en las opciones para la merienda de muchos peques, a pesar de ser un clásico.

Para solucionar este problema, ¿por qué no te animas a hacer tus propias galletas caseras saludables? Por suerte, el azúcar tiene muchos sustitutos fáciles de encontrar en el supermercado, así como sustitutivos de las grasas que normalmente encontramos en sus ingredientes.

Te proponemos estas recetas de galletas saludables que no dejan de ser irresistiblemente crujientes. Ahora, ya no tendrás remordimientos y podrás dar este capricho a tus hijos y, por qué no, a ti misma.

Cookies americanas

Las famosas galletas con chips de chocolate al estilo americano se reinventan de la mano de las Fit happy sisters, dos hermanas cocineras especializadas en comida saludable. Se trata de una receta sencilla que nos dejan en su blog e Instagram, dedicados a las cookies sin gluten, sin azúcares, sin harinas refinadas y sin grasas saturadas. Para hacer estas galletas necesitas:

- 1 taza de copos de avena (80 gr)

- 1 taza de harina de avena (100 gr)

- 1 cucharadita de bicarbonato

- 1 taza de mantequilla de almendras u otro fruto seco (200 gr)

- 80 gr de azúcar integral

- 1 cucharadita de sal

- 1 cucharadita de vainilla o 3 gotitas de aroma de vainilla

- 2 huevos

- Chips de chocolate puro

- 40 o 50 gr de nueces picadas

Ahora, sigue estos pasos:

1. Precalienta el horno a 180° C

2. En un bol, agrega la mantequilla, el azúcar y los huevos y mézclalo bien.

3. Incorpora la vainilla, la sal, el bicarbonato y la canela.

4. Tamiza la harina de avena y añádela al bol con los copos de avena, las nueces y las chips.

5. Humedece tus manos en agua y coge porciones de la masa dándoles forma de círculo. Colócalas encima de la bandeja de horno con distancia entre ellas para que puedan crecer.

6. Hornea las galletas durante 8 o 10 minutos.

7. Deja que se enfríen y estarán listas.

Galletas de cacahuete, harina de almendras y coco

Desde Colombia, la influencer de cocina Patricia Vélez nos presenta estas ricas galletas de almendra y coco, sin azúcares ni harinas refinadas. Te sorprenderán lo rápido que se hacen. Estos son los ingredientes que necesitas:

- 1/3 taza de harina de avena

- 1/3 taza de harina de almendras

- 1/2 taza de mantequilla de maní

- 1/2 taza de coco deshidratado sin azúcar

- 2 claras de huevo

- 1/2 cucharadita de polvo para hornear

- Cacahuetes sin sal troceados

- 1 cucharadita de stevia

- 1 pizca de sal

Manos a la obra:

1. En una batidora, mezcla todos los ingredientes hasta tener una masa homogénea.

2. Coge porciones de la masa y haz bolitas.

3. Coloca las bolitas sobre papel de horno y aplástalas.

4. Decora las galletas con el cacahuete troceado por encima.

5. Hornéalas de 10 a 15 minutos a 175 °C hasta que estén doradas.

6. Las puedes comer cuando estén frías.

Tips

La masa de las galletas caseras se puede congelar en papel de aluminio durante 3 meses.

en papel de aluminio durante 3 meses. Puedes hacer un rollito con la masa y antes de ponerlas al horno, cortas porciones en rodajas.

en rodajas. Una vez cocinadas, guárdalas en un recipiente hermético.

Ahora sí, ¡galletas todos los días!

