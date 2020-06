Puede que Edimburgo no entre dentro de ningún 'top' de los lugares donde mejor se come del planeta. En general, ni escoceses ni británicos son considerados gourmets de primera división, pero lo que ha pasado en el aeropuerto de Edimburgo pasa de castaño oscuro. Un viajero pidió un sándwich en un establecimiento de la cadena EAT. De bacon y huevo, para ser más concretos. Y lo que se encontró fue lamentable. Por decir algo.

Al muchacho le clavaron 3,20 libras por la broma. Y esto al cambio, son 4 euros y medio. Es cierto que la norma general en los restaurantes es la de pagar de más por la comida, pero da la impresión de que aquí se les fue de las manos. Total, que el tipo subió la foto a la Red y la imagen ha terminado por hacerse viral. Muchos le preguntan por qué no devolvió el, ejem, por llamarlo de alguna manera, sándwich. "Es que hacía 15 años que no pasaba por un aeropuerto y, claro, pensaba que esto era lo normal", dijo. "Además, mi novia y yo no podíamos parar de reirnos", añadió.

El aeropuerto de Edimburgo se ha puesto manos a la obra para tratar de esclarecer los hechos, dejando claro que todas las cadenas que sirven comida en sus instalaciones tienen que pasar estrictos controles de calidad. Todo parece indicar que al final el marrón se lo comerán en EAT, el local en el que le vendieron el sándwich y que tenía la cola más corta. Normal.

Algo hay en aeropuertos y aviones que saca lo peor del mundo gastronómico. Si no, fijénse ustedes en la hamburguesa que le pusieron a un tipo en un vuelo Dublín-Estocolmo. Aparte de la carne, cuya calidad no ponemos en duda, el panecillo (por llamarlo de alguna manera) es dramático y la mezcla entre queso fundido y ketchup hace llorar al niño Jesús. Un epic fail en toda regla.

También da cosica ver la pizza que el usuario llamado @mogwaieat subió a redes con el significativo título de "la peor pizza". Su pulgar hacia abajo, en plan Nerón condenando a un trozo de comida rápida de dudosa calidad refuerza su opinión sobre el bocado. Lo más curioso del tema es que volvió a suceder en un restaurante de una ciudad escocesa. Glasgow, en este caso. Sospechoso...