Hay gente que confiere a la comida poderes sobrenaturales, pero hasta ahora pensábamos que no iban más allá de pensar que con una manzana podemos purgar tres semanas de borrachera o que el aguacate, tomado a diario, nos deja la piel fina y sin arrugas hasta el final de los días. En fin, cada uno es libre, como es lógico, de pensar lo que quiere, pero la ciencia, MALDITA CIENCIA, se empeña en llevar la contraria a estos creyentes.

Pero como decíamos antes, QUEREMOS CREER, y, en este caso, ha ocurrido en relación con las posibilidades de quedarse embarazada. Corren malos tiempos para la fertilidad y cada uno se aferra a lo que considera. Según un estudio desarrollado por la comunidad cibernética sobre maternidad Channel Mum, hay un 3% de las parejas encuestadas que considera que tiene más posibilidades de lograr el embarazo si ella come patatas del McDonald's tras mantener relaciones sexuales. Esto se traduce, suponemos, en que el cónyuge sale corriendo al McDonald's más cercano en cuanto termina el coito con objeto de hacerse con el preciado aliado para concebir. Bien, todo esto, como os podéis imaginar, carece de fundamento científico alguno, según han manifestado ya expertos de todo el mundo. Por si quedaba alguna duda.

Oh, piña, piñita, permite que todo esto cuaje. | Pixnio

Pero hay más, amigos. Hay un 32% que dice que, bueno, que las patatas de McDonald's no sirven para nada pero que, ojo, ojito, con la piña. Un tercio, que ya es mucho decir, considera que comer rodajas de esta piña o beber su zumo permite que la cosa agarre y el embarazo salga adelante. ¡Y nosotros que nos pensábamos que lo de la piña solo era efectivo para bajar el empacho navideño! Pues nada de eso, amigos, resulta que comer piña como si no hubiera mañana es lo mejor para traer niños al mundo para un montón de gente... Pues, por si queda alguna duda, que sepáis que tampoco hay evidencia de que esto tenga base alguna.

Chocolate negro | Pixabay

Patatas de McDonald's, FAIL. Piña, NADA DE NADA. Con esto, ya debería quedar claro que no hay comidas mágicas que animen a los espermatozoides a entrar en el óvulo, ¿no? ¿NO? Pues esperad que hay un poco más. Un 37% estiman que para lograr buenos resultados hay algo que funciona muuucho mejor: el chocolate negro. Míralos que listos. Aprovechan ese momentito post-coital para zamparse tabletas y tabletas. Bien, pues ante esta declaración hay que volver a insistir en que, no, esto tampoco es efectivo. Lo sentimos, pero no hay comida capaz de traer hijos al mundo. Que vengan luego con una barra de pan bajo el brazo es otra historia...