"Bebe dos litros de agua al día y todo irá bien". Eso es lo que te recomendó tu médico la última vez que acudiste a su consulta. Lo has intentado, vive Dios, pero lo cierto es que no llegas ni a litro y medio y ya no puedes más. Te preguntas si o estás poniendo en peligro tu existencia, pero desde aquí te decimos que tranquilo. El objetivo es no deshidratarse y proveer a nuestro cuerpo de agua –hay que tener en cuenta que el 60% del organismo es agua-, pero es posible que estés cumpliendo.

Lo de la cuestión de cuánta agua hay que beber al día depende, como es lógico, de cada persona. La recomendación generalizada es que los hombres han de tomar 3,7 litros al día por 2,7 de las mujeres. Ojo, que en este caso estamos incluyendo también el agua que hay en los propios alimentos que tomamos cada día. Es decir, que vasos, lo que se dice vasos de agua, igual son menos…

Beber agua | Agencias

Vamos a pensar que somos adultos con una dieta sana y equilibrada que incluye frutas y verduras ricas en agua. Pues bien, en este caso, la cantidad de vasos de agua que deberíamos obtener de bebidas –incluidos, por ejemplo, el té o el café- ascienden a unos 13 en el caso de los hombres y unos 8 en el caso de las mujeres.

Pero la cosa no acaba aquí, porque la edad es también un factor relevante. En el caso de los niños, la cantidad de agua recomendada es cinco vasos si tienen entre cuatro y ocho años; siete u ocho si tienen entre 9 y 13 y, si ya están en la adolescencia, entre 8 y 11.

Seguimos con más posibilidades. Para las mujeres embarazadas o que estén dando el pecho, la cantidad se eleva respecto a la media de su sexo. Llegaríamos a los 10 vasos por persona y por día en el caso de las gestantes y a los 13 si están amamantando.

Correr y fitness | Correr y fitness

¿Qué pasa si somos deportistas y nos ejercitamos con cierta frecuencia? Aquí también hay que elevar entre un vaso y medio y dos vasos y medio la dosis de agua diaria en función de la intensidad del ejercicio que hagamos.

Otra opción que debemos tener en cuenta es el clima. Cuanto más calor haga, más líquido perderá nuestro cuerpo y más deberemos reponer. Es el sentido común el que, en este caso, nos debe llevar a incrementar la dosis. Hay que pensar que tenemos un sentido que nos alerta de que nos toca beber. Sí, se llama sed. La altura también influye. Si nos encontramos por encima de 2.500 metros de altitud, nuestro cuerpo demanda más agua.