Cinco cosas DELICIOSAS que te darán ENERGÍA para empezar bien la semana: ¿a que no lo sabías?

No, este no va a ser el clásico artículo en el que te recomendemos comer zanahorias, acelgas, kale, espirulina y brócoli para tener más energía. Hemos localizado aquellas cosas que sí que comes -que devoras más bien- para decirte que sí, que las puedes tomar el domingo y al comienzo del lunes para tener un chute de energía. Seguro que están entre tus favoritos:

Chocolate negro. Ojito, que empezamos fuertes, ¿no os dijimos que esto iba a ser un paseo? El chocolate negro es fuente, además de de cafeína, de tiramina y feniletilamina, dos compuestos que incrementan tus niveles de energía y que se han mostrado eficaces incluso en pacientes con fatiga crónica. Eso sí, no te pases de la raya. Lo máximo que puedes comer son unos 60 gramos al día.

frutos secos | Sinc

Frutos secos. Siempre que te llevas un puñado a la boca piensas lo mismo: "ay, con lo que engordan...". Pues cierto es que tienen bastantes calorías para también son ricos en minerales. A los deportistas siempre les recomiendan llevar un puñadito encima por si les da la pájara y no es por casualidad. Procura que no sean fritos y salados; si están crudos, mejor que mejor.

Avena. La puedes tomar mezclada con la leche, puedes hacer galletas con ella, la puedes incluir en boles de frutas... la avena es tan polivalente como deliciosa y, encima, contribuye a que tus niveles de energía no caigan a valores negativos. ¿Por qué? Pues porque no contiene grasa alguna y es rica en calcio, magnesio, hierro, fósforo... ¿necesitas que sigamos? Tómala pero YA.

Miel | iStock

Miel. Tu madre te la daba de pequeño para que tuvieras energía y no te viniera abajo en medio de clase de matemáticas. Pensabas que era un remedio de la abuela sin base científica pero... ¡nada de eso! La miel es rica en vitaminas y en antioxidantes y los expertos recomiendan tomar dos cucharaditas al día para encontrarse a tope de energy. Pero si hasta en las farmacias venden suplementos nutritivos basados en ella...

Un corredor bebe agua en una carrera | Getty Images

Agua. Aunque parezca de coña, lo cierto es que el agua, por muy insípida e incolora que sea, da subidón. No hay como tomarse uno cuantos vasitos de agua al día para combatir la deshidratación, que, por cierto, contribuye a que nos sintamos alicaídos. Hay que recordar que, en caso de que le demos al ejercicio como titanes, hay que incrementar la dosis.