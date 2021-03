Siete frases que huelen a machismo

Así que te lo vamos a poner por escrito, a ver si así reconoces a una persona machista:

-“Mi ex estaba loca”… Da igual en qué situación te diga esto. Da igual en qué momento de vuestra relación, si es sobre todo al principio, debería alertarte más. En cada relación hay dos personas, dos historias, dos verdades. Duda.

-En la misma línea, “mi matrimonio era perfecto, pero no sé qué pasó. Se le fue la cabeza.” Perfecto. ¿Y las señales? Porque siempre, siempre, siempre, hay señales.

-“Se pasaba el día llorando, ¡qué pesadilla!” ¿Alguna vez preguntaste por qué y cómo ayudar a tu pareja a que dejara de llorar en vuestra casa, en vuestra relación?

En pandemia tenemos muchas más que, seguro, te sorprenderán. Pero existen. Y están. Y son más comunes de lo que parece. Sobre todo entre aquellos que viven separados. “Cariño, hazte una PCR antes de venir. Ajá, ¿y tú? No, yo no… me hice un test de antígenos hace una semana”. No hace falta que os detallemos la eficacia de las PCR y de los test de antígenos, ¿verdad? Y de cómo puedes salir de hacerte ambas pruebas y contagiarte en horas. Pues eso.

¿Hay una agenda feminista?

Sí. Y es necesaria. En esta línea te vas a encontrar muchas preguntas que te harán:

Enfado | iStock

-“¿En serio? ¿El 8-M? ¿Aún sigues con eso”. Sí, para que dejen de preguntarlo. Sí, porque es necesario recordar el trabajo hecho y el que queda por hacer. Sí, mientras haya a quien le moleste celebrar este día.

-“Yo no creo en el machismo. Ni en el feminismo. Todos iguales”. Ajá. Pero unos más iguales que otros. Otra gran frase equidistante que justo de eso no tiene nada.

-“¿Y las denuncias falsas?” Un gran tema para los machistas. Entre 2009 y 2014, de las 783.826 denuncias presentadas, sólo ha habido 49 condenas por denuncia falsa. “Sólo un 0,006% de las denuncias presentadas son falsas”, afirma la fiscal de Sala delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín Nájera.

¿Sabes de qué puedes hablarles y dejarles descolocados? De economía irregular. De la brecha salarial. De cuidados de familiares enfermos. De cuidado de hijos. De organización doméstica. De capacidad de gestión escolar. Y aléjate muy mucho de quien te diga que es que se te da mejor. No, aprendes como todos porque nadie sabe enseñado.

De por qué sólo aceptan un prototipo de mujer deportista. Sino, insultan o dudan de sus hormonas.

De por qué si te depilas, bien ,incluso muy bien si es dónde ellos quieren, y mucho; pero si no te depilas pasan al insulto.

De por qué en verano se han puesto de moda foros en internet para hacer fotos a mujeres en la playa, o la piscina, vayan como vayan, y nadie puede hacer nada.

De por qué están de moda las reconstrucciones de vagina tras los partos pero no las operaciones de alargamiento o ensanchamiento de pene (donde no hay que cortar músculos, ni ligamentos, ni esperar meses a que la reconstrucción anal y vaginal vaya correctamente).

Y, sobre todo, huye de las personas a las que tengas que explicarles esto de manera constante y repetitiva.