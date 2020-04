Esperemos que no se nos olvide ninguno, pero hagamos un pequeño repaso a nuestro top 10:

1. Con respecto a la fiebre, ten siempre en cuenta que hay que llevar precaución con los bebés pequeños. Por debajo de 3 meses puede ser necesario verlos. Pero, sobre todo, en caso de menores de un mes. Siguiendo con la fiebre, si cualquier niño asocia mal estado general, lo encuentras decaído, somnoliento o con mal color, también son motivos más que suficientes para que tu hijo requiera valoración lo antes posible.

2. Con respecto al tema manchas en la piel y erupciones, es motivo de ir corriendo a urgencias si tu hijo tiene petequias. Las petequias son unas pequeñas manchas de color rojo oscuro, como el color del vino, que no desaparecen cuando estiramos o apretamos la piel. Una cosa son las petequias en la zona de la cara en niños con mucha tos o que han realizado un esfuerzo para vomitar, esas no suelen representar nada malo. Pero ojo a las petequias en cualquier otra localización.

3. ¿Tu hijo está con vómitos o diarrea? Lo principal es vigilar que no se deshidrate. En caso de boca seca y pastosa, ojos hundidos, mal color, piel seca, orina menos de lo normal o es imposible cortar los vómitos es el momento de hacer una visita a algún centro sanitario.

4. Las intoxicaciones son motivo de ir a urgencia si en el teléfono de Toxicología (91 562 04 20) así te lo indican. En ocasiones la sustancia que se haya tomado tu hijo no será importante, pero otras tantas sí. Recuerda, el que evita la oportunidad, evita el peligro.

Niño con herida | iStock

5. Pensando en golpes, dolor que no pase con ibuprofeno o paracetamol, deformidades de algún miembro o signos de inflamación también lo son. Te recordamos esta entrada en la que saber si el golpe que se ha llevado tu hijo en la cabeza tiene algún signo que necesite que lo valoren de manera presencial. No tenemos que decirte que alguna herida que crees que va a necesitar suturarse por supuesto que hace necesaria valoración urgente.

6. ¿Cómo saber si tu hijo necesita valoración urgente por dificultad para respirar? No te fijes en la nariz, si tu hijo está acatarrado es normal que tenga congestión. Dirige tu mirada un poco más abajo, al pecho: mira si se marcan los músculos que hay entre las costillas, si respira muy rápido o se marca mucho la barriga al respirar. ¡Eso es lo que tienes que vigilar!

7. ¿A tu hijo le duele algo? Puede ser normal. Si le das ibuprofeno o paracetamol y se le pasa, puedes demorar un poco su asistencia o consultar con vuestro pediatra. Pero ojo a aquel dolor que no cede con los tratamientos habituales. Ojo a los bebés con llanto continuo. No un llanto ocasiona, sino un llanto que no cede de ninguna manera.

8. La barriga puede doler por muchos motivos, pero, sin duda, el que más nos asusta como madres siempre es la posibilidad de una apendicitis. Ya sabes que el apéndice está en el lado derecho del abdomen. ¿Qué otras cosas debes vigilar que te hagan alarmarte? Que el dolor sea continuo, que una vez que comience vaya cada vez a más o que asocie fiebre o vómitos, entre otros.

9. Convulsión o pérdida de consciencia. Creo que es algo obvio, por lo que cualquier madre saldría corriendo a buscar atención.

10. ¿Qué hacemos en caso de reacción alérgica? Si el niño está bien, no hay que hacer nada urgente. Pero sí que hay que consultar cuando a la alergia se asocia dificultad para respirar, afonía u otros síntomas como vómitos.

Recuerda, ¿no es nada de esto? ¿Es algo que te genera dudas y puedes solucionarlo telefónica o telemáticamente con vuestro pediatra? Eso es lo mejor. Así juntos sumaremos para acabar con la transmisión del coronavirus. #QuédateEnCasa