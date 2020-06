Después de revelar a sus amigos y familiares el sexo de su futuro bebé, Verónica Fernández, una estadounidense con casa en Houston, se dió cuenta de un sorprendente suceso, ¡tenía un dardo clavado en el pie! La mujer organizó la fiesta exclusivamente para dar esa sorpresa a sus allegados, aunque el final no resultó ser el esperado.

Con la intención de crear suspense a la revelación del sexo del bebé, Verónica y su cuñado decidieron construir una caja enorme con un globo atado en la parte superior para que, una vez lo explotasen, se desvelase la incógnita. “Después de convencer a mi hermana y a mi cuñado de que nos permitieran a mí y a mi familia hacerles una revelación de género, decidimos utilizar dardos reales y un globo enorme para ello”, ha explicado Verónica a la agencia Newsflare.

Cuando la hermana de Verónica arrojó el dardo hacia el globo para explotarlo, toda la familia empezó a gritar entusiasmada por la gran revelación. Del globo salieron numerosos papelitos de color rosa volando hacia el cielo, y es entonces cuando la hermana de la futura mamá supo cómo llamarían a su sobrina.

Sin embargo, la sorpresa no salió como esperaban ya que, sin darse cuenta, el dardo atravesó el globo y terminó incrustado en el pie de la futura madre. “Nunca pensé que el dardo atravesaría el globo y caería en mi pie”, ha expresado Verónica. “Fue entonces cuando el pánico apareció. No soy una persona de agujas, así que cuando vi el dardo, inmediatamente pensé en el dolor y en que me iba a desangrar”.

Afortunadamente, el disparo terminó siendo solo un susto. Después de llamar a los bomberos y que éstos le dijeran a Verónica que no le podrían quitar el dardo, acudieron al hospital. Una vez curada la herida, Verónica recibió la vacuna contra el tétanos. Sin duda alguna, es una historia que nunca olvidarán.

© Newsflare / veropf050

