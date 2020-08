Estas son las opciones más saludables si vas a hacer un picnic

Porque lo importante, ya lo sabemos, es que sea en un espacio abierto y siguiendo las medidas de seguridad. Pero vayamos a lo que vas a poner en el plato: cuando uno piensa en el picnic, le vienen a la cabeza la sacrosanta tortilla de patatas (con o sin cebolla, según gustos), los tomatitos cherry, el embutido, queso… Y todo lo anterior está genial pero puede que te apetezca innovar, sin esfuerzo, y sobre todo, que con el calor que tenemos te llamen más platos fresquitos. Pues vamos con ello, porque picnic puede ser también sinónimo de saludable.

- Picoteo: hay un sinfín de alternativas a los picos de pan (que no decimos que no estén ricos, todo lo contrario, son adictivos y de ahí su peligro). Si quieres complementar esos picos con alternativas sanas tienes las maravillosas crudités: palos de zanahoria, de pepino, tomatitos cherry, flores de coliflor al dente, etc. Prueba a incluirlos en tu cesta para mojar en algún queso cremoso o en hummus. Otras opciones frescas y muy apetecibles en verano son el socorrido gazpacho y el salmorejo, que ya te contamos cuál era menos calórico en este artículo. Respecto al hummus, puedes echar mano del hummus clásico, que está exquisito, o innovar con un hummus de pimientos de piquillo, de aguacate o de remolacha. En Inmotion Food hacen uno (y te lo llevan donde quieras) maravilloso, suave y con un toque de sabor muy interesante. Otras alternativas de este restaurante son las ensaladas, exquisitas y muy creativas, que se acompañan de proteína con lo cual, con un solo plato tienes solucionado el picnic. Por supuesto, otro entrante fabuloso (aunque no hay que olvidar el riesgo de la mayonesa en verano), es la ensaladilla. Un truco: prueba a añadir a tu ensaladilla tradicional un poco de pulpo troceado y unos pepinillos en láminas. Verás qué exquisitez.

Picnic | iStock

- Plato principal: puede que con el picoteo te haya bastado pero si te apetece un plato de resistencia, puedes tirar de un arroz, por ejemplo, o de unos filetitos empanados que son muy socorridos. Si quieres evitar el empanado, con hacerlos a la plancha irán genial. Para que no queden muy secos, a la hora de servirlos, un chorrito de aceite de oliva virgen extra o un poco de tomate natural exprimido. Y perfectos.

- Todo esto está muy bien, pero, ¿y si no te apetece remangarte para preparar un picnic porque seáis unos cuantos? Además, ten en cuenta que, con la pandemia, no hay que compartir platos ni picar del mismo, con lo cual una opción personalizada será lo más adecuado. A este respecto, el restaurante Berlanga (sí, es el hijo del famoso cineasta Luis Berlanga) ha lanzado la opción “Pack Retiro”, idóneo para los tiempos que corren porque cada uno va son su comida y todos felices. El pack se compone de entrantes fríos (sopas frías, croquetas y ensaladilla) y de un arroz.

- El postre: si te quedaste con hambre tras todo lo anterior (lo dudamos, pero nunca se sabe), apuesta por la fruta. Y en verano, las reinas son la sandía y el melón.