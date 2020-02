En ese cóctel al que fuiste. En el bar de la esquina (las malas lenguas dicen que las ponen por sistema porque te dan sed y así, bebes más). Tu madre, los fines de semana, de aperitivo… Donde quieras que vayas allá te las encuentras: aceitunas, y tampoco es de extrañar que estén por todas partes considerando la extensión de olivos de España. Pero no sabes si puedes tomarlas tranquilamente o arder en el infierno de los kilos porque te has comido una lata…

Pues hoy te sacamos de dudas: acudimos a la nutricionista Paloma Quintana para que nos ilustre sobre la materia, no dejes de leer porque te sorprenderán sus respuestas.

Ahí va la primera sorpresa: “Las aceitunas son un excelente snack salado, por tradición y por su composición nutricional, me parecen un ingrediente excelente para nuestras ensaladas”. Y ahora, la pregunta que todas nos estamos haciendo: ¿engordan tanto como se piensa? “La verdad es que no, las vamos a comparar con otro aperitivo popular como pueden ser los cacahuetes fritos. Las aceitunas aportan unas 150 kcal por 100 gramos, que es una ración bastante considerable y saciante. No aportan prácticamente carbohidratos, unos 3 gramos, pero ninguno de ellos simples, es decir, podríamos etiquetarlas de forma natural con “cero azúcares”. Sí aportan 3 gramos de fibra, lo cual es muy interesante, aportan la misma fibra que algunas frutas. En definitiva, un gramo de proteína y unos 15 gramos de grasa, que no es mucho para la mala fama como alimento rico en grasa. Encima, son ácidos grasos monoinsaturados en su mayoría (como el aceite de oliva virgen obviamente)”, detalla la nutricionista.

Pesarse | iStock

Y vayamos ahora con los cacahuetes: “Una ración de cacahuetes fritos, típica en muchos bares, aporta unas 630 kcal, compara con las 150 kcal de las aceitunas, y además, con peor perfil de ácidos grasos, es decir, menos saludables. Si comparamos estos dos snacks con otro muy popular, las patatas fritas, estas últimas, aunque un poco menos calóricas que los cacahuetes, salen perdiendo por aportar menos nutrientes interesantes e incluso, sustancias perjudiciales como la acrilamida que se produce en la fritura”.

¿Es verdad que si tienes que picar algo en un evento lo más conveniente son las aceitunas? “Podríamos decir que sí, a ver, serían más recomendables hortalizas frescas, estilo crudites, pero las aceitunas no están nada mal como elección. Recomiendo combinarlas con pepinillos y, como comenté al inicio, mucho mejor dentro de una ensalada”, finaliza.

Así que ya sabes, date el gusto.