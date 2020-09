La barriga cervecera no se combate con abdominales: esto es lo que puedes hacer

Un abdominal plano y bien marcado es un objetivo accesible, pero no fácil de conseguir. Especialmente para quienes acumulan una gran cantidad de grasa en esa zona, el corto plazo no es una opción.

No pretendas conseguir la famosa tableta con una sesión de abdominales diaria. Previamente, necesitas deshacerte de todo ese exceso de grasa. Junto a una dieta adecuada, la mejor opción es una combinación de ejercicios cardiovasculales y de fuerza, como la que te explicamos paso a paso en el vídeo.

Recuerda que una ejecución correcta es fundamental, no sólo para que el entrenamiento resulte efectivo, sino sobre todo para no lesionarte ni arrastras dolores que te impidan avanzar en tus objetivos.

Deberás practicar esta tabla al menos dos días por semana para notar resultados. Es recomendable que el entrenamiento evolucione cada mes aproximadamente. En Novalife, encontrarás cada semana una nueva rutina o recomendación deportiva. Puedes buscar la que mejor encaja contigo en la sección dedicada al cuidado físico.

Si quieres evolucionar a mayor velocidad, es importante que vigiles tu dieta. No es necesario privarse de comer, pero sí ser más consciente de lo que comes, cuándo lo comemes y cómo lo comes. Acude a un profesional de la nutrición titulado para que pueda orientarte y escapa de las dietas milagro.