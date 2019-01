Cómo hacer barquillos o canutillos de canela sin gluten y sin lactosa

El dulce tradicional conocido como barquillo es una hoja muy delgada hecha a base de harina, azúcar y canela que se hizo tremendamente popular en el siglo XIX y XX. Una tradición que continúa Madrid hoy en día durante sus fiestas populares.

La forma que tenía era similar a un barco, de ahí, su nombre, y lo vendía la persona conocida como barquillero. Ahora se presenta en forma de canutillo -que es lo que te enseñamos en esta vídeo- tulipa o en forma de cucurucho para los helados.

Los ingredientes que necesitamos son harina fina de maíz especificada sin gluten ya que puede contener trazas; mantequilla sin lactosa ya que si tiene más de un 80% de materia grasa es un producto genérico y por lo tanto no lleva gluten; azúcar, huevo, agua y canela. La canela en polvo también es genérica y no lleva gluten a no ser que sea a granel.

Así que ya no tienes excusa para disfrutar de estos barquillos o canutillos sin gluten y sin lactosa para tomarlos solos, con chocolate apto, o acompañados de unas bolas de helado sin gluten y sin el azúcar de la leche.