Trucos para disimular la marca del bikini cuando te pones un vestido

¿Por qué nunca conseguimos quitarnos esa marca? Tenemos la respuesta. Preguntamos a Sandra Burgos, Directora de Formación de Clinique, “Tras la exposición solar de la piel, uno de los primeros signos visibles del daño producido por los UVA y UVB es el enrojecimiento de la misma. Esto ocurre por la dilatación de los vasos sanguíneos en la dermis, lo que también produce inflamación y sudoración”, nos explica.

“Dependiendo de la cantidad de exposición solar, este enrojecimiento aparece de 2 a 6 horas más tarde y estará peor de 12 a 24 horas después. Este es el motivo por el que la piel puede estar ligeramente enrojecida inmediatamente después de tomar el sol y, horas más tarde, verse muy roja y quemada”, incide. “Estos efectos superficiales pasarán con el tiempo, pero hay que tener en cuenta el daño causado a las capas más internas de la piel y el envejecimiento prematuro que conlleva”.

¿Qué podemos hacer?

-Refrescar la piel por dentro y por fuera, es clave.

-Beber abundante agua nos ayudará a refrescar nuestro organismo y bajar la temperatura.

-Hidratar la piel lo máximo posible.

-No aplicar productos que contengan aceites, puesto que pueden obstruir la piel de forma que ralentiza la pérdida del calor provocado por la quemadura solar.

-El enrojecimiento puede seguir aumentando durante 72 horas tras la exposición solar, por lo que la primera medida sería no exponerse al sol durante este tiempo y aplicar productos que calmen la piel y repongan la hidratación.

Si sigues tomando el sol de la misma manera, con el mismo bañador o bikini, no desaparecerá, es algo que debes asumir. Y cuanto antes mejor. La piel que te has quemado no sólo estará más sensible, sino que no se ‘repondrá’. Tal y como dice la experta, debes dejar de tomar el sol unos días, para evitar seguir teniendo esa marca maldita. Sí, un fastidio si te has ido a la otra punta del mundo y lo que quieres es lucir morenazo.

Tenemos dos opciones, o te lanzas directamente al nudismo con una protección 50+++, o combinas la ropa según tus marcas de bañador. Dependiendo además del vestido que más te guste y que quieras ponerte, la marca se verá sí o sí. Te damos varias pistas para que tu look no desentone con tu marca en la piel:

-con vestidos palabras de honor, estás perdida

-con vestidos con escote halter… mal, se notará más incluso

-con vestidos con la espalda al aire, ahí siguen las marcas

-vestidos con cuello a la caja pueden ser la solución

-las blusas estos días de marcas pueden ser la mejor opción, sueltas, ligeras, no te rozarán si te quemaste la piel y además te cubren las diferentes marcas

-evita los productos sintéticos para no dañar más la piel y evitar que las cremas y los productos para protegerte se queden impregnados en las prendas

-la mejor opción es un bandeau para tomar el sol, un bañador palabra de honor, o quitarte los tirantes todo el tiempo, aunque alguna vez se te pueden escapar.

-y sí, también puedes lanzarte al nudismo y no tendrás ninguna marca.