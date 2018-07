Para que te conviertas en una experta rápidamente, y sepas hasta el más mínimo detalle de todo lo que pone en tus ‘potingues’, te vamos a contar qué significan los símbolos de los productos de belleza. No hace falta un máster en química, pero sí descifrar varios temas de un primer vistazo:

- El tarro abierto: símbolo PAO (period after opening) indica la cantidad de meses dentro de los cuales debes usar el producto una vez que ha sido abierto, siempre que el producto se haya guardado en condiciones normales y no se haya expuesto a temperaturas extremas. Por ejemplo, cuando veas ‘12M’ significa que 12 meses después de haber abierto el producto no tiene las mismas propiedades que al principio y deberías cambiarlo por otro. También puedes encontrar una especie de reloj de arena, que aparecerá cuando la duración del producto sea inferior a 30 meses, independientemente de que se haya abierto o no.

- El tipo de envase (un triángulo formado por flechitas y unas letras): indica el material del que está hecho el envase. En los cosméticos la gran mayoría de los envases son de Polietileno de alta o baja densidad, ya que son los que mejor guardan las propiedades del cosmético. Si es de alta densidad tiene el número 2 dentro del símbolo y si es de baja densidad tiene el número 4. Para que diferencies los diferentes materiales debes conocer cómo se clasifican:

Pet/ envase de Polietileno Terftalato

Pead/Polietileno de Alta densidad

PVC/Poli- Cloruro de Vinilo

PEBD/ Polietileno de Baja Densidad

PP/ Polipropileno

PS/ Poliestireno

- El símbolo punto verde: este detalle significa que el producto pertenece a un sistema integrado de gestión para la recogida selectiva y recuperación de envases para ser posteriormente reciclado. Este proceso está financiado por las propias marcas en un 90 %. Si el producto no tiene este símbolo, la marca no contribuye al reciclado del producto.

- Una mano y un libro, cuando no hay espacio en el packaging del producto para explicar el contenido, éste te remite al interior, al prospecto, para sacar el máximo beneficio.

Lineal de cosmética | iStock

- Una ‘e’ grande: esta letra indica la cantidad de producto que contiene el bote. No es obligatorio, y no es de los símbolos más utilizados en cosmética, pero a veces puedes encontrarla.

- El símbolo del euro pero al revés, esta letra te indica que el producto cumple la legislación específica para los aerosoles.

- Las letras ECOCERT dentro de un óvalo, es uno de los certificados para distinguir los productos ecológicos realmente. Garantiza que el producto que tienes en tus manos cumple los estándares de ingredientes 100 % naturales y que es respetuoso con el medio ambiente.

- No parabens no sulphates con un tick positivo en su interior. Es de los más claros, te indica que el producto cosmético no contiene en su composición ni parabenos ni sulfatos. Una medida más de respetar tanto el medio ambiente como tu propia piel.

- Una llama dentro de un rombo, este símbolo que puede aparecer en algunos cosméticos, nos indica que el producto es altamente inflamable, ya sea por contacto con calor, fuego, chispas generadas por electricidad o si se llegasen a liberar gases inflamables.

- Un conejito y la frase ‘no tested on animals’, es de los más obvios también, esta frase indica que los productos cosméticos no han sido testados en animales.

- Si el producto es de origen alemán, también podemos encontrar estas letras, las siglas BDIH es un sello de origen germánico que afirma que no daña el medio ambiente.

- Respecto a la protección solar: estos símbolos nos indican que el cosmético que usamos, sea o no bronceador o crema solar, contiene protección frente a la radiación UVA y UVB. Suelen ir acompañados de un número con el signo + que es el factor de protección: SPF en el caso de la radiación UVB y PPD para la radiación UVA; o las palabras baja (protección de 6 a 10), media (de 15 a 25), alta (de 30 a 50) y muy alta (50+). En algunos países como Corea del Sur, muchos productos llevan el 50+++, para especificar la máxima protección.