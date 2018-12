¿Qué método de depilación de cejas te conviene más?

Y otras, como tú, que vives una relación de amor-odio con tus cejas: hoy te gustan, mañana como que no las acabas de ver… Hoy te decimos de los métodos de depilación que hay, cuál es el que más te conviene, sin olvidar que se llevan pobladas así que no te rayes quitándote mucho vello.

- Llevas mucha prisa y hay urgencia, hay que tirar de pinzas: no es el método más adecuado (supone más tiempo y también resulta doloroso en comparación con los anteriores, además de que requiere buena maña con la pinza y no todo el mundo la tiene). Si quieres un truco para que te resulte más sencilla esta tarea, prueba a ducharte antes con agua caliente o date ligeros toques con paño caliente sobre las cejas. Así abres los poros y los pelos saldrán más fácilmente. A la hora de eliminarlo, comienza quitando el vello que está en la parte exterior de la ceja, y hazlo con un movimiento seco y rápido, en la dirección en la que crece el pelo.

- Depilación con cera: si no lo has hecho nunca, no temas el dolor, porque apenas lo notarás. Es mejor que te decantes por la caliente, porque es más eficaz. Lo más aconsejable es que te lo haga un profesional, salvo que tú seas muy mañosa (por ejemplo hay que tener mucho cuidado de no aplicar cera en el párpado). Seguramente te toque tirar de pinza para finalizar el proceso y que quede perfecto. Y entre otras desventajas, no es solución de último minuto, de urgencia queremos decir, ya que irrita la piel, dejándola muy roja.

Depilación con hilo | iStock

- Con hilo: es una de las técnicas más recomendadas (originaria de la India), ya que no lesiona en absoluto la piel ni los folículos pilosos y además, evita la aparición de pelos enquistados. Además, si es una depilación de última hora porque te ha pillado el toro, puedes estar tranquila porque no genera inflamación ni un enrojecimiento excesivo. Elimina de raíz, lo que permite que tengamos unas cejas perfectas por un mes o incluso, un mes y medio. Además, las deja muy bien definidas lo que previene las calvas que posteriormente habría que maquillar.

- Con láser: es la opción más cara y dolorosa de las que hemos visto, pero también es una de las más efectivas. No es recomendable para la parte inferior de las cejas, porque esta piel está muy próxima del párpado, así que suele hacerse en el entrecejo y el borde superior. En apenas unas sesiones podrás ver los primeros resultados.

Así que ya sabes, si te ha pillado el toro a la hora de depilarte las cejas, mejor dejar la cera y tirar o de pinzas o de depilación con hilo, que resulta ser una de las más aconsejables entre las opciones que hemos visto.