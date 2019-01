¿Qué hidratante necesitas si tienes la piel grasa?

Se puede pensar que cuando uno tiene la piel grasa no necesita hidratársela y este es un gran error: la piel grasa no genera por sí sola la hidratación suficiente. Ni tampoco el hidratarla generará más grasa, acné o brillos. Eso puede ocurrir, desde luego, si no eliges la hidratante que te conviene. Pero para eso estamos aquí, para decirte cuál es la que debes aplicar si tu tipo de piel es así.

Si no hidratas bien tu piel debes saber que generará más sebo y eso no hará sino empeorar la situación. Pero además, si la hidratas con un producto que no es el adecuado, la saturarás y acabarás taponando el poro. ¿Qué es lo importante a la hora de elegir una hidratante? Que la escojas oil free, es decir, sin aceites. Te conviene escoger también una crema que sea no comedogénica: un producto no será no comedogénico (que produce comedones en la piel) solo por sus ingredientes sino que además, tiene que pasar unos estudios específicos. Las que son oil free y no comedogénicas tienen un efecto anti brillos y anti poros dilatados: este tipo de cremas regulan el exceso de sebo, matifican e hidratan, todo en uno.

Te convienen por ejemplo, cremas que tengan entre sus ingredientes el aceite de camomila azul y la calamina en polvo, que además de controlar la producción de grasa, calman la piel.

Es importante también, para evitar que el sebo se acumule y tapone los poros, que te hagas una limpieza profunda: con dos veces al día es suficiente, mañana y noche, porque si la limpias en exceso eliminas el manto protector y se deshidrata.

Si te gustan las limpiadoras con aclarado, elige una espuma o un gel con zinc, hamamelis o sabal, que son astringentes. Si prefieres sin aclarado, mejor agua micelar. Las limpiadoras a base de carbón activo absorben muy bien las impurezas.

Crema hidratante | iStock

El tónico mejor muy suave, sin alcohol, ya que podría tener un efecto rebote y generar más grasa. Si utilizas cremas exfoliantes, elígels con micro gránulos y aplícalas con mucha delicadeza.

Si eres joven, di sí a la vitamina C: afina el grano, atenúa las líneas de expresión e ilumina. Elige fórmulas concentradas. A partir de los 40, utiliza un sérum o una crema a base de retinol, uno de los anti arrugas más eficaces. El retinol además controla la secreción de grasa.

Huye de ingredientes como el alcohol, el alcanfor o el mentol, porque resecan la piel y ésta segregará más grasa.

Ojo al aplicarte los productos, debes hacerlo sin frotar porque frotar produce más grasa y esto sucede porque sobreexcitas las glándulas sebáceas.

Y respecto a la textura de la crema, te recomendamos las más fluidas ya que las cremas densas saturan la piel y brillará más.