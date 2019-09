Los peinados efecto mojado nunca defraudan y siempre están presentes en todas las galas y, obviamente al salir de la playa, de la piscina o de la ducha ese efecto mojado es el más real que podemos conseguir. Además de ser un verdadero incordio llevar el pelo mojado y suelto, sobre todo si lo tenemos muy largo. En este vídeo te enseñamos que peinados puedes hacerte fácilmente para despejarte la cara y estar divinas y cómodas al salir del agua.

Nuestro cabello es muy importante para nosotras, y por eso es vital tratarlo bien. Y si podemos evitar secarlo, mejor. Casi todas sabemos que al secar el pelo, detalles como el excesivo frizz de la toalla o usar el secador nos estropea muchísimo el pelo. Por eso es importante, ahora que todavía hace buen tiempo, evitar a toda costa secarlo con un secador y quemarlo más de lo que ya ha hecho los rayos de sol tan fuertes del verano.

Es importante que tratemos esta parte tan imprescindible de nosotras con el mimo suficiente, protegiendo nuestro cabello del calor, cuidándolo con cosméticos adecuados y evitando perjudicarlo. Por eso, si queremos secar nuestro pelo, lo mejor es que lo hagamos al aire libre y no con peinados muy elaborados. Es decir, no pasa nada porque nos recojamos el pelo mojado para que no nos moleste, pero siempre evitando hacer estos peinados muy apretados y esperando a que el cabello se seque un poco y esté húmedo pero no empapado. Otro consejo muy eficaz es que a la hora de desenredar el cabello cuando está mojado, no lo peinemos sino que lo desenredemos con los dedos en la ducha y al salir, esperemos un poco a que se humedezca y utilicemos peines de madera con los dientes anchos.

Estos recogidos, además de ser muy útiles para evitar que nos moleste el pelo en la cara o en el cuerpo, pueden ser una fabulosa manera de vernos diferentes. El hecho de cambiar de peinado prácticamente nos convierte a todas en otra persona distinta y es que si el pelo cambia, nuestro look puede ser totalmente otro y no hay mejor momento para probar otros tipos de recogidos que cuando nos está molestando el pelo húmedo en la espalda y pegándose por todo nuestro rostro. No te pierdas las ideas de peinados que te dejamos en el vídeo para que cambies de look y estés cómoda en esos momentos en los que necesitas alejar el pelo mojado de tu cara y de tu cuerpo.

