Maquillaje: cómo hacer unos ojos de gato perfectos

Vuelve a ser tendencia esta temporada, nos referimos al eye liner cat o, en español, a los ojos de gato. La cuestión es que cuando se lo ves a las famosas o a tus amigas, te parece facilón pero cuando luego te pones… el trazo no te queda perfecto ni de lejos y aquello acaba siendo casi una mancha compacta.

Pero tranquilidad, que te vamos a decir cómo conseguirlo con unos trucos bien fáciles. Lo primero es que elijas el delineador que más te conviene: hay muchas opciones, tienes el lápiz de toda la vida, el eyeliner líquido que se aplica con pincel, la barita… Si lo tuyo no es el trazo, los expertos suelen recomendar que comiences por un eyeliner en gel que se aplique con pincel. Así podrás crear líneas delgadas y rectas. Un buen eyeliner debe deslizarse por el párpado sin tirones.

Los pasos para aplicarlo bien son los siguientes:

1. De fuera a dentro. Sí, seguro que lo sueles hacer al revés. Pues no, aunque al principio te cueste, debes intentar dibujar el eyeliner desde la mitad del ojo hacia fuera, o desde fuera hacia dentro.

2. Primero al ras de las pestañas. Empiece deslizando tu eyeliner justo al ras de las pestañas. Luego ya puedes ir engrosando esa línea si te apetece o te ha quedado muy delgada.

3. Nunca estires el ojo. Es una costumbre bastante habitual estirar el ojo con la otra mano pero así nunca quedará bien porque estás deformando tu propio ojo. Tampoco debes cerrar el ojo para hacerlo: su forma cambia a medida que lo vamos abriendo o cerrando, sobre todo en las mujeres que ya van cumpliendo años, debido al descolgamiento que sufre el párpado con la edad.

Eyeliner | iStock

4. Rabillo hacia arriba. El objetivo del eyeliner es agrandar el ojo o estilizar la mirada (en ojos redondos o muy pequeños), así que el rabillo siempre tiene que estar hacia arriba. Desde donde termina el ojo traza el rabillo hacia arriba. Esa pequeña línea es lo que conseguirá el efecto felino y además, agrandar el ojo.

5. Si quieres retocarlo porque no te ha quedado bien, utiliza un bastoncillo y agua micelar o leche desmaquillante. Nunca uses un desmaquillante bifásico porque luego el eyeliner resbalará y no se fijará.

En definitiva, te lo resumimos en tres sencillos pasos dibuja una línea lo más pegada posible a las pestañas superiores. Después, traza una línea diagonal que ascienda en dirección a la cola de la ceja. Finalmente, traza otra desde el final de la segunda hasta el rabillo y rellénala.

Y ya tendrías los ojos de gato perfectos. Miauuu.