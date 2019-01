Dime qué bragas llevas puestas y te diré lo que harás hoy

La braga de la regla

Sí, esa braga. Que no aprieta, dada de así tal vez, ajada… pero tan cómoda y tan necesaria… Si se mancha, no te agobias, es para eso. No se mueve con la compresa, es como tu fetiche el día que necesitas tumbarte y que se pare el mundo. La braga de la regla existe, te da seguridad.

Las bragas del embarazo

No te hablo de las bragas que cubren toda la barriga, que las hay y hay quien las necesita por sentirse más cómoda, sino de ese calzoncillo que le has quitado a tu marido y que se ha convertido en tu braga de embarazo. Sí, con mejor algodón que tu lencería; un bóxer por si te mueves y poder estar durmiendo a pierna suelta o en casa sin que nada roce, moleste, pique… sólo comodidad, especialmente los últimos meses que no sabes ya ni cómo ponerte. Lo acabarás dando de sí al máximo, así que olvídate, disfruta, siéntelo propio y espera que llegue el siguiente bebé para poder utilizar esta prenda de nuevo.

Las bragas del fisioterapeuta

Efectivamente, las bragas de ir al fisio. Porque si te duele la rodilla, te vas a quitar los pantalones. Si te duele la cadera, ni lo te explico. Si te duele la espalda… te van a ver las bragas. Muchas se hacen las despistadas y van con tanga y luego añaden cierto pudor tipo ‘olvidé que tenía fisio…’ No, eso no se olvida. Al fisio le da igual. Eres el enésimo culo que ve y por mucho trabajo de fitness que hayas hecho estará centrado en tu piramidal, isquiotibiales, o en esa lesión de lumbares que no se va. Las bragas del fisio suelen ser oscuras, resistentes, muy opacas, tipo culotte en muchas ocasiones, para que hagas el ejercicio que hagas, o la postura que te toque, nada se salga de su sitio.

Bragas | iStock

Las bragas de viajar

Ay amiga… los viajes. Desde las bragas desechables si vas a hacer rutas andando con mochila y no quieres llevar tus bragas colgando mientras se secan, hasta las bragas negras de todas las formas y colores que te acompañarán en tus vacaciones y que son el mejor comodín del mundo. La versión de ir sentada durante horas en un avión o tren merecen mención. No llevan costuras, no aprietan, son realmente cómodas, usadas por su puesto y que sabes que no darán pegas. Nadie estrena bragas para coger un avión durante 8 horas si antes no se ha asegurado que no van a mover de su sitio y causar molestias indeseables.

Las bragas de ligar

Porque todas tenemos bragas de ligar. Aquí ya entra la fantasía, la imaginación, el juego y todo lo que quieras. Las bragas de ligar van desde mini tangas con pompones, hilos de pedrería, pasando por colores, formas, transparencias, tules, borlas… el deseo es un mundo abierto y la lencería el paraíso si se trata de jugar.

Las bragas de hacer deporte

Efectivamente, al kit de zapatillas, mallas, sujetadores deportivos… se le añaden también las bragas de hacer deporte. Aquí hay bandos, hay quien prefiere no llevar nada según el tipo de deporte; hay quien quiere llevar por costumbre; y hay quien necesita llevar porque según el deporte la incontinencia urinaria aparece… Sí, querida… el deporte y el suelo pélvico necesitan cuidados especiales. Las bragas de hacer deporte son una prenda deportiva si eres casi profesional. De colores, transpirable, formas diversas, elásticas, sin costuras… maravillas de prendas deportivas que te permiten boxear, correr, hacer spinning, cruzar una vía ferrata, yoga…